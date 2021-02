SRO Motorsports Group ha deciso di effettuare una serie di modifiche alla struttura dei propri montepremi per il GT World Challenge Europe del 2021. I team che decideranno di disputare solamente l’Endurance Cup avranno il diritto a un premio in denaro.

Montepremi GTWC Europe: ecco come cambiano

Come parte del nuovo accordo di sponsorizzazione da parte di Fanatec (azienda tedesca ben nota nel campo degli eSport), SRO ha cambiato alcune regole per il montepremi di questa stagione. Dal 2021, i team iscritti all’intera Endurance Cup nell’assoluto e nella Silver Cup potranno vincere premi in denaro per le loro posizioni finali in ogni gara; un netto cambio di direzione, quando l’anno scorso erano invece solamente i team iscritti sia all’Endurance Cup che alla Sprint Cup a poter mettere mano ai premi. Le squadre che si classificheranno nelle prime tre posizioni di ogni appuntamento riceveranno 10.000, 7.500 e 5.500 euro. Come incentivo per continuare a disputare entrambe le serie, SRO ha aumentato il premio in denaro per coloro che saranno sui due fronti. Si riduce invece la vincita massima per la classifica di campionato, che passa da 25.000 a 20.000 euro per tutte le classi, eccezione fatta per la Pro-Am con 15.000 euro. I team iscritti alla sola Sprint Cup non avranno diritto al premio in denaro, ma se sono iscritti all’Endurance verranno invece premiate nelle gare Sprint.

Premi in denaro anche per il campionato virtuale

SRO lancia anche un montepremi per coloro che parteciperanno al campionato virtuale, che prendere piede al fianco proprio dell’Endurance Cup. Al primo, al secondo e al terzo di ogni gara arriveranno rispettivamente 6.000, 4.000 e 2.500 euro. Rimane intatta l’assegnazione di set gratuiti di pneumatici Pirelli ai primi classificati della Silver Cup.

Copyright foto: SRO Motorsports Group