Pure ETCR | Finalmente il calendario 2021: si parte da Vallelunga a giugno

La prima edizione del Pure ETCR ha finalmente una data di partenza. Il Mondiale riservato alle auto turismo completamente elettriche ha svelato il calendario per la prima edizione del 2021: si partirà da Vallelunga il 18-20 giugno, proseguendo poi con altri quattro appuntamenti.

Vallelunga apre la stagione del Pure ETCR

Sono cinque i round in cui le elettriche si sfideranno quest’anno, in una stagione che sarà cruciale non solo per aprire le danze del campionato ma anche per capire il suo futuro. La decisione degli organizzatori è quella di iniziare abbastanza tardi, il 18-20 giugno, a causa delle incertezze dovute alla pandemia di COVID-19. A ospitare per la prima volta le vetture full-electric sarà il circuito italiano di Vallelunga, che finalmente torna nella grande scacchiera globale con una serie internazionale. Il Pure ETCR proseguirà poi a Zolder (Belgio) il 2-4 luglio, seguito poi da Alcañiz (Spagna) il 9-11 luglio; sul circuito spagnolo si vedrà la concomitanza con il WTCR, oltre al fatto che è stato il luogo in cui è stata presentata l’Alfa Romeo Giulia ETCR di Romeo Ferraris. Copenaghen (Danimarca) chiude le trasferte europee il 6-8 agosto con un circuito cittadino, poi il tutto si concluderà a Inje (Corea del Sud) il 15-17 ottobre, al fianco del WTCR.

Xavier Gavory: “Calendario con molta flessibilità”

Xavier Gavory, Direttore del Pure ETCR, ha detto: «È stato estremamente impegnativo [presentare il calendario] a causa dell’incertezza creata dalla pandemia globale, che ci ha chiesto molta flessibilità. Grazie agli sforzi instancabili del nostro team, siamo orgogliosi di annunciare questo programma, che combina circuiti permanenti, cittadini e impianti completamente moderni. Siamo sicuri che molti nuovi appassionati si presenteranno al Pure TCR».

Calendario PURE ETCR 2021

June 18-20 – Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, Italy

July 2-4 – Circuit Zolder, Belgium

July 9-11 – Motorland Aragón, Spain

August 6-8 – Copenhagen Historic Grand Prix, Denmark*

October 15-17 – Inje Speedium, South Korea

*Circuito da omologare



