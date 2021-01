IMSA | United Autosports iscritta alla prossima 12 Ore di Sebring con una LMP2

United Autosports è pronta a espandere i propri programmi nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il team britannico ha iscritto una Oreca 07 Gibson LMP2 alla prossima 12 Ore di Sebring, guidata da Jim McGuire, Wayne Boyd e Guy Smith.

United Autosports all’assalto della 12 Ore di Sebring

Si sta sempre più espandendo United Autosports, pronta ad aprire una nuova a Palm Beach (Florida) per avere un punto fermo in Nord America, in modo da poter allestire con più facilita una LMP2. La prima mossa è stata quella di annunciare ieri l’iscrizione alla 12 Ore di Sebring, in programma il prossimo 20 marzo, con McGuire, Boyd e Smith. Tra questi nomi spicca su tutti l’ultimo: Smith è stato campione dell’American Le Mans Series, ha vinto la 24 Ore di Le Mans con la Bentley nel 2003 e, di recente, aveva guidato la Ginetta del Team LNT nel FIA World Endurance Championship. Il team aveva già preso parte alla gara della Florida nel 2018, allestendo però una Ligier LMP2.

Dean: “Importante step per una sede in America”

«Ci piace il campionato dell’IMSA e abbiamo corso alla 12 Ore di Sebring del 2018, ora siamo felici di tornare lì» ha dichiarato Richard Dean, co-proprietario di United Autosports. «La pista è fantastica e quasi ogni pilota che ci corre l’adora. Jim e Wayne sono piloti ufficiali di United ma per la prima volta correranno assieme. Sono felice di dare altrettanto il benvenuto a Guy nella nostra famiglia. Ha un incredibile carriera nei prototipi, incluse vittorie a Sebring e a Le Mans. Questo programma è uno step importante per la nostra ambizione di creare una sede in Nord America per il team».

