ETCR | Primi giri di pista ufficiali per la Hyundai Veloster N ETCR a Daytona [VIDEO]

In occasione del primo appuntamento dell’IMSA e dei suoi campionati a Daytona, è stata presentata ufficialmente la Hyundai Veloster N ETCR. La nuova vettura della Casa coreana parteciperà all’ETCR, il primo campionato mondiale riservato alle vetture turismo spinte da motori elettrici.

I (pochi) dettagli tecnici della Hyundai Veloster N ETCR

Poche curve affrontate ma è già un grande passo per la Veloster N ETCR, che prende tutte le caratteristiche delle TCR costruite da Hyundai nel corso di questi anni. Lo sviluppo di una vettura ETCR è l’opportunità ideale per Hyundai Motorsport di unire la propria esperienza nel TCR – con i30 N TCR e Veloster N TCR – alle propulsioni alternative, aggiungendo una nuova dimensione al successo e alla strategia del brand nel motorsport. Basata sulla Veloster N, la Veloster N ETCR è la prima auto elettrica da corsa di Hyundai con trazione posteriore e un motore elettrico montato in posizione centrale, una prima volta assoluta per Hyundai Motorsport. La vettura è stata sviluppata specificatamente per la nuova categoria ETCR, che farà il suo debutto nel 2021. La batteria da 798 Volt di Williams Advanced Engineering, posizionata nel pianale dell’auto, ha un output di 500 kW di picco massimo e di 300 kW continuo.

Daytona miglior palcoscenico mondiale

Il weekend della 24 Ore di Daytona è stato scelto come momento migliore per far vedere Hyundai Veloster N ETCR, anche perché il Marchio asiatico è partecipante attivo al Michelin Pilot Challenge con le Elantra N TCR e con le Veloster N TCR, di cui quattro sono gestite da Bryan Herta Autosport che svolge il ruolo di rivenditore in America nel Nord. Ecco quindi il palcoscenico ideale: godetevi il breve video.