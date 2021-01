WEC | Glickenhaus svela gli equipaggi Hypercar per la stagione 2021

La Scuderia Cameron Glickenhaus ha annunciato ufficialmente i propri piloti per le due SCG 007 LMH che debutteranno nella stagione 2021 del FIA World Endurance Championship. Ryan Briscoe e Gustavo Menezes, precedentemente confermati, verranno raggiunti da Pipo Derani, Romain Dumas, Olivier Pla, Richard Westbrook e Franck Mailleux.

Ecco i piloti ufficiali di Glickenhaus per la stagione 2021

Con la prima bozza dell’entry list ufficiale, Glickenhaus aveva presentato ufficialmente solo Briscoe e Menezes tra le proprie file, ma si vociferava già che alcuni accordi erano prossimi alla conclusione. Ecco che oggi è arrivato l’annuncio da parte del Costruttore americano, il secondo dopo Toyota impegnato nelle nuove Le Mans Hypercar e che dovrebbe debuttare alla 8 Ore di Portimão, con piloti che hanno un mix di esperienza nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, nella classe LMP1 del Mondiale e anche nelle GT. Derani ha vinto la 24 Ore di Daytona, la 12 Ore di Sebring e la Petit Le Mans; Dumas ha in cassaforte due 24 Ore di Le Mans (con Audi e Porsche) e un 3° posto a Daytona; Pla è stato ufficiale Ford con Chip Ganassi e poi Mazda nelle tappe endurance; Westbrook ha vinto Daytona con la Ford GT e tre volte 3° a Le Mans (con Porsche, Ford e Aston Martin); infine, Mailleux è stato uomo chiave di Glickenhaus alla 24 Ore del Nürburgring.

Clash per Derani e Pla a settembre

Ci sarà un problema per Derani e Pla a settembre: durante il weekend della 6 Ore del Fuji ci sarà una concomitanza con l’IMSA a Long Beach, con i due rispettivamente coinvolti con Action Express Racing e Meyer Shank Racing nella classe DPi. Bisognerà capire se in quel caso verranno chiamati altri piloti come sostituti.

