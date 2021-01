Formula E | Longo anticipa: “Puntiamo al record di 15 gare in questa stagione”

La Formula E ha come obiettivo di aumentare le gare annuali: a dichiararlo è Alberto Longo, co-fondatore del campionato elettrico e Chief Championship Officer, a Motorsport.com. Nella stagione 2020-21 si punta al record di 15 corse.

Longo vuole 15 gare per la Formula E in questa stagione

Ieri, la Formula E aveva svelato la prima parte di calendario del 2021 con l’aggiunta di sei gare, incluso l’ePrix di Roma che avrà luogo il 10 aprile. Al momento, contando anche il doppio appuntamento di Diriyah, sono in programma otto corse per un totale di sei trasferte: Arabia Saudita, Italia, Spagna, Monaco, Marocco e Cile. Parlando a Motorsport.com, Longo ha detto che l’intenzione è quella di aumentare a 15 il numero di gare in questa stagione, andando così a battere il record di 13 gare durante la stagione 2018-19. «Abbiamo un obiettivo aggressivo e ottimistico di fare 15 gare durante questa stagione» ha dichiarato Longo. «Questa è la stagione in cui conseguiremo più gare nella nostra storia: una cosa molto impegnativa mentre è in corso una pandemia».

Vallelunga pronta a sostituire Roma in caso di necessità

Le possibili sedi che ospiteranno la Formula E sono il London ExCeL Centre, New York, Berlino, Sanya e Seoul, ma quest’ultime due rischiano di non avere luogo a causa delle restrizioni dei voli internazionali. Longo ha confermato che la stagione si correrà fino a settembre, aggiungendo che ci sono molti “piani B e C” e che la Formula E deve essere completamente flessibile in questo momento: proprio per questo Vallelunga si trova in stand-by, pronta ad accogliere le monoposto se dovesse saltare all’ultimo l’ePrix di Roma.

