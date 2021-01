ERC | Debutta nell’Europeo Rally 2021 il nuovo campionato Clio Trophy, dedicato alla Renault Clio Rally5

Tempo di nuovi format e competizioni in seno all’ERC: il campionato europeo, oltre ad ospitare da qualche anno monomarca come l’Abarth Rally Cup, dal 2021 vedrà inserirsi anche un nuovo format. Parliamo del Clio Trophy, organizzato da Toksport WRT assieme a Renault Sport Racing ed Eurosport Events, promoter dell’ERC.

ERC Clio Trophy 2021, i dettagli

Come suggerisce il nome, parliamo di un campionato con protagonista la Renault Clio Rally5 (gommata Michelin) che si svolgerà in cinque appuntamenti dell’Europeo Rally 2021 riportati qui sotto (tre su asfalto e due su sterrato; c’è anche l’Italia, e non mancheranno i test preliminari). La serie mette a disposizione degli iscritti dieci posti, mentre il costo di partecipazione per una stagione completa è di 85.000 euro; in palio premi in denaro per i primi quattro classificati in ogni round, con il vincitore che conquista un assegno da 4.000 euro, e poi a scalare 2.000 euro al secondo, 1.000 al terzo e 500 al quarto, mentre il trionfatore finale del Clio Trophy nell’ERC 2021 potrà partecipare nella stagione successiva a tre appuntamenti del campionato europeo rally con una Renault Clio Rally4. Per gli iscritti che disputeranno una stagione completa, infine, l’ultimo appuntamento avrà punteggi raddoppiati. Il tutto con il supporto tecnico di Toksport WRT, team campione uscente nel WRC2 che ha fatto inoltre debuttare nell’ERC l’ultima nata rally nella casa della Losanga, in quella che fu la classe R1, alla fine dello scorso anno.

Commenta Benoît Nogier, direttore commerciale Renault Sport Racing: «Siamo lieti di lanciare un nuovo trofeo in collaborazione con Toksport WRT, una squadra con una comprovata esperienza nel mondo dei rally. Toksport WRT è stata la prima struttura a far entrare la Clio Rally5 nel FIA ERC, e l’idea di un trofeo monomarca su sterrato e asfalto, complementare ai trofei nazionali, ha rapidamente guadagnato terreno per offrire un trampolino di lancio equo e conveniente per tutti i piloti che lo desiderano. Il programma con una Clio Rally4 nel 2022 sottolinea anche il nostro impegno per la promozione di nuovi talenti in tutti i nostri trofei. Siamo convinti che molti concorrenti saranno attratti dal pacchetto messo in piedi nel FIA ERC grazie a Eurosport Events, Toksport WRT e Renault Sport Racing».

Jean-Baptiste Ley, coordinatore di Eurosport Event, ha spiegato: «L’aggiunta di questa categoria economica, per piloti che vogliono fare carriera, nella struttura dell’ERC fornirà un ulteriore aiuto a coloro che intendono passare dalla competizione nazionale alla scena internazionale. Non avendo un limite massimo di età, la Rally5 è davvero una classe per tutti. Il Clio Trophy di Toksport WRT completa perfettamente anche la scala che vede già presenti l’ERC Junior e l’Abarth Rally Cup, due opzioni di accesso alternative disponibili per i potenziali concorrenti ERC».

Toksport WRT Clio Trophy, calendario 2021

1.Azores Rallye (terra), 25-27 marzo 2021

2.Rally Poland (terra), 18-20 maggio 2021 J

3.Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio 2021 J

4.Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto 2021 J

5.Rally Hungary (asfalto), 22-24 ottobre 2021

Crediti Immagine di Copertina: Facebook Toksport WRT