Robert Kubica è alla ricerca di stabilità nella propria carriera. Il pilota polacco è attualmente impegnato alla 24 Ore di Daytona con una Oreca 07 Gibson LMP2 di High Class Racing e vorrebbe trovare un impiego a tempo pieno nell’endurance, escludendo invece l’interesse di rimanere nel DTM.

Kubica esclude un futuro nel DTM

Dopo la toccata e fuga in Formula 1 con Williams – rimanendo comunque test driver e riserva di Alfa Romeo –, Kubica aveva passato il 2020 al volante della BMW privata del Team ART nel DTM, ottenendo anche un 3° posto a Zolder. Con il passaggio dalle Class 1 alle GT3, Kubica non è interessato a continuare nel campionato tedesco. «Le GT3 sono ottime per correre ma richiedono completamente un differente stile di guida» ha detto a Motorsport.com. «Ho un ruolo in Alfa Romeo come pilota di riserva e faccio alcuni test, e quando guidi una Formula 1 nella posizione non hai tanto tempo per adattarti. Salto in macchina ogni due o tre mesi, e ho le sessioni di libere del venerdì o metà giornata di prove dove devo adattarmi il più velocemente possibile per dare il miglior feedback ai miei ingegneri e al mio team. Se correvo con una GT, penso che mi richiedeva più adattamento».

LMP2 simili alle monoposto di Formula 1

Esclusa la pista DTM, Kubica ha tutto l’interesse per continuare full-time con una LMP2 e l’occasione di correre con High Class Racing potrebbe aprirgli una porticina: «Questa è una delle ragioni per cui sono qui con una LMP2, perché è una categoria che offre auto con tanta trazione che è molto simile alla Formula 1. Sono qui per scoprirle e per imparare. Se ci fosse una chance di correre nell’endurance, definitivamente vorrei farlo: devo lavorare un po’ per questo. Probabilmente le LMP2 sono il mio obiettivo principale, la categoria dove vorrei correre il più possibile».

