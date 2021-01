FIA Motorsport Games | 18 discipline per l’edizione 2021, novità l’Endurance Cup con le LMP3

Dopo l’ottima prima edizione di Vallelunga del 2019 e il rinvio dello scorso anno, i FIA Motorsport Games sono pronti a tornare a ottobre 2021 ospitati a Le Castellet. Sono ben 18 le discipline totali, tra cui anche la nuova Endurance Cup che vedrà protagoniste le LMP3.

Endurance Cup: le LMP3 si uniscono ai FIA Motorsport Games

Con un anno sabbatico alle spalle dovuto alla pandemia di COVID-19, SRO Motorsports Group è pronto a rimettere in piedi i Giochi Olimpici del Motorsport, licenziati ufficialmente dalla Federazione Internazionale. Marsiglia è stata scelta come sede per la seconda edizione, logica e conseguente essendo stata nominata come sede di quella del 2020. Sono tantissime le novità, a cominciare dall’aumento delle discipline così come desiderava Stephane Ratel: ben 18, partendo dalle confermatissime GT Cup, F4 Cup, Touring Car Cup, Drifting Cup, Karting Slalom Cup e Digital Cup. La GT ha comunque subìto un’aggiunta importante: si tratta della GT Sprint Cup riservata ai piloti Pro, lasciando quindi la GT Cup a un equipaggio di due driver formati da un Pro e da un Am. Inserita anche la nuovissima Endurance Cup che vedrà coinvolti i prototipi LMP3 in una corsa di durata.

Tanto rally e karting nel 2021

Non solo attività su pista: i FIA Motorsport Games accoglieranno anche le “off-road”, la novità più corposa. Quattro saranno le Coppe rally che si sfideranno sulle strade asfaltate di Sainte-Baume: le Rally2 ad alte prestazioni, le Rally4 a due ruote motrici, i rally storici (competitivo e di regolarità). Il circuito di Veynois ospiterà invece le Cross Car, con una divisione netta tra Junior e Senior. Al programma si aggiungerà anche l’Auto Slalom. Spazio anche per il karting: dopo lo Slalom, ecco che ci saranno l’Endurance e la Sprint, quest’ultima con classi Junior e Senior.

Copyright foto: FIA Motorsport Games