F2 | Merhi alla finestra: pronto a tornare nella stagione 2021

Sembra incredibile ma Roberto Merhi potrebbe fare ritorno nella Formula 2. Il pilota spagnolo, ex Marussia in Formula 1 ed ex Mercedes nel DTM, sarebbe in trattativa con MP Motorsport per competere a tempo pieno nella categoria di supporto alla F.1.

Merhi in trattativa con MP Motorsport?

Secondo quanto svelato da Motorsport.com, Merhi dovrebbe essere vicino a firmare per il team nederlandese che, al momento, ha confermato solamente Lirim Zendeli. Merhi non corre nella Formula 2 da due anni, quando prese parte alla stagione 2018 proprio con MP Motorsport e poi con Campos. L’iberico ha poi parlato con Motorsport.com, spiegando che sta esplorando varie opzioni ma nulla è stato ancora deciso: «C’è una piccola possibilità di correre in Formula 2, ma non è sicuro al 100%. Sto guardando dappertutto ad essere onesto. Sto anche cercando negli Stati Uniti e nel WEC. In due settimane capirò com’è la situazione». Di recente, Merhi era ritornato a bordo di un abitacolo della Formula 2 con HWA Racelab nei test di fine stagione in Bahrain a dicembre, al fianco di Matteo Nannini poi confermato dalla squadra tedesca. In quell’occasione era stato chiamato all’ultimo, rivelando che si trovava in aeroporto per andare in vacanza a Tenerife quando ha ricevuto la telefonata.

L’ultimo anno trascorso nell’endurance

Negli ultimi due anni, Merhi ha corso solamente nell’Asian Le Mans Series 2019-20 e nel FIA WEC, sempre con una LMP2 di Eurasia Motorsport. Nella serie orientale ha agguantato il 3° posto, mentre alla 24 Ore di Le Mans 2020 è giunto 14° di classe.

Copyright foto: Joe Portlock / LAT Images