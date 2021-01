F2 e F3 | Addio ad Adrian Campos, storico patron della Campos Racing

Nel cuore della notte, arriva una triste notizia per gli appassionati di motori e della Formula 1: ci ha lasciati Adrián Campos, storico fondatore e proprietario della sua Campos Racing attiva in Formula 2 e in Formula 3. In passato ha corso anche come pilota, disputando due stagioni in F.1.

Ci lascia Adrian Campos, lo comunica Agag

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia della morte di Adrián Campos. A comunicarlo è Alejandro Agag, fondatore e CEO della Formula E, sul proprio profilo Instagram. I due, entrambi spagnoli, hanno collaborato assieme tra il 2009 e il 2013, quando Agag aveva comprato il team di Campos per fondare la Barwa Addax per partecipare alla GP2 Series e, successivamente, anche alla GP3 Series. «Riposa in pace mio amico Adrián Campos… Così tanti ricordi… Grazie per avermi portato nel mondo delle corse» ha commentato brevemente nella propria didascalia Agag, pubblicando una foto di lui con al suo fianco Campos. Il team ha lasciato una piccola conferma anche sui propri profili social, ma non sono state rilasciate altre informazioni: si sospetta comunque sia stato un malore fulmineo a portarlo via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alejandro Agag (@alejandroextremee)

Nessun sospetto nelle ultime settimane

Solamente due settimane fa, Marc Gené si era presentato nella sede della Campos Racing, pubblicando la foto di lui con Adrián Campos e la monoposto con cui corse e vinse la Open Fortuna by Nissan nel 1998 (la ex World Series Formula V8 3.5, conosciuta nel periodo d’oro anche come World Series by Renault 3.5. Negli ultimi mesi 2020 era comparso come da tradizione nell’annuncio di Ralph Boschung per la Formula 2 del 2021.

Copyright foto: Campos Racing via Twitter