IndyCar | Ed Jones firma un accordo con Dale Coyne Racing per il 2021

Dopo un anno sabbatico e la mancata partecipazione al DTM, Ed Jones ritorna a correre nella IndyCar Series. Il pilota britannico (con licenza degli Emirati Arabi Uniti) ha firmato un accordo con Dale Coyne Racing e con Vasser Sullivan per tutta la stagione 2021.

Ritorna Jones in IndyCar, di nuovo con Dale Coyne

Sembrava fosse ormai fuori dal giro della IndyCar Series, ma Jones ha trovato un modo per ritornare nel campionato in cui lo aveva accolto negli scorsi tre anni, dopo aver ottenuto il titolo della Indy Lights nel 2016. Il 25enne ritorna nelle braccia di Dale Coyne, team che lo aveva lanciato nella stagione di debutto in cui si era anche distinto per un 3° posto alla 500 Miglia di Indianapolis; poi con Chip Ganassi non ha avuto troppa fortuna, portando a casa solo due podi, accordandosi successivamente nel 2019 con Ed Carpenter Racing per i soli appuntamenti stradali. «Sono veramente eccitato di unirmi a Coyne e a Vasser-Sullivan per la stagione 2021» ha detto Jones. «Ho iniziato la mia carriera in IndyCar con Dale, sono una squadra comprovata nelle ultime tre stagioni. Sono entusiasta dell’opportunità di correre con la loro macchina, questa è davvero l’occasione perfetta».

Coyne: “Rimasti in contatto negli anni”

Ha aggiunto Dale Coyne: «Siamo molto felici di avere Ed Jones di nuovo con noi in IndyCar per questa stagione. Eravamo tristi vedendolo andare via la prima volta, ma da allora siamo rimasti in contatto. Ed ha avuto una grande stagione di debutto nel 2017, e ora speriamo di continuare da dove avevamo lasciato».

