IMSA | GRT Grasser Racing Team a tempo pieno con una Lamborghini nel 2021

Ci sarà anche GRT Grasser Racing Team per tutta la stagione 2021 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Misha Goikhberg e Franck Perera prenderanno parte a tutti gli appuntamenti della classe GTD con la Lamborghini Huracán GT3 Evo.

GRT full-time con la prima Lamborghini, in trattativa per la seconda

Secondo quanto dichiarato dal team principal Gottfried Grasser a Sportscar365, la squadra austriaca si è registrata per un impegno a tempo pieno nel campionato nordamericano con la vettura #19, che verrà affidata al pilota ufficiale Lamborghini, Perera, e all’ex pilota di Meyer Shank Racing, Goikhberg. Potrebbe esserci anche una seconda macchina, la #111, di cui si sta studiando un programma simile sebbene sia iscritta alla sola Michelin Endurance Cup. Lo scorso anno, GRT aveva fatto il suo debutto full-time in partnership con Magnus Racing, concludendo poi il rapporto dopo appena un anno; ad ottobre aveva invece annunciato che avrebbe preso parte ai soli appuntamenti di durata con le due vetture, sottolineando però che l’intenzione era quello di ampliare la propria presenta a tutto il campionato.

Grasser: “Per noi avrebbe senso avere tutte e due le macchine full-time”

«Il programma è quello che la #111 farà l’Endurance Cup e la #19 per tutto il campionato con incluse le gare sprint e cittadine» ha detto Grasser. «Siamo in trattativa con alcuni ottimi piloti e abbiamo alcune cose interessanti per cui forse allargheremo la #111 per tutta la stagione, ma è ancora troppo presto per dirlo. Le due macchine per l’endurance e una per l’intera stagione sono confermate. Avrebbe senso per noi avere anche la seconda macchina perché siamo presenti ad ogni evento».

Copyright foto: Michael Levitt / LAT Images