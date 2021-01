Formula E | Kelvin van der Linde correrà con Audi nel campionato virtuale

A un mese di distanza dal primo appuntamento di Diriyah, la Formula E è pronta a lanciare l’inizio della “Formula E Accelerate”. Tra i concorrenti al via ci sarà anche Kelvin van der Linde, pilota ufficiale di Audi che prenderà in mano anche il volante virtuale.

La Formula E Accelerate accoglie van der Linde

Con l’ottimo riscontro della Race at Home Challenge a sostegno dell’UNICEF dello scorso anno, la Formula E aveva annunciato la nascita della Formula E Accelerate che metterà in competizione i migliori sim-driver del mondo. In palio ci sono 100.000 euro di montepremi e un test ufficiale con una vera monoposto Gen2: un sogno ambito da tantissimi appassionati che si sono cimentati nella prima fase di selezione che ha permesso di scremare i più veloci. Ora il campionato scatterà domani con il primo dei sei appuntamenti sulla piattaforma rFactor 2, ma c’è un pilota su cui bisogna stare attenti: si tratta di Kelvin van der Linde, già pilota ufficiale di Audi che è stato scelto proprio da Audi Sport ABT Schaeffler come suo rappresentante.

Audi avrà van der Lind e Biancolilla

«Non vedo l’ora di rappresentate Audi nel panorama virtuale» ha detto il 24enne sudafricano. «Febbraio e marzo sono tranquille per quanto riguarda le piste reali e questa è una bella opportunità per mettere in piedi un buon spettacolo in altre forme per gli appassionati da casa. L’anno scorso ho sfidato virtualmente contro i piloti della Formula E e ora è contro i sim-driver». Al fianco di van der Linde ci sarà un italiano: si tratta di Manuel Biancolilla, 3° nella classifica eliminatoria e già con un bagaglio d’esperienza con Toro Rosso nella Formula 1 virtuale.

