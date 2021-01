FIA F2 | Ticktum completa la formazione di Carlin per la stagione 2021

Dopo aver corso lo scorso anno con DAMS, Dan Ticktum ha firmato per correre con Carlin nella stagione 2021 della Formula 2. Il pilota britannico, ex junior di Red Bull e attuale di Williams, affiancherà il già confermato Jehan Daruvala nella squadra d’Oltremanica.

Carlin sceglie Dan Ticktum per la seconda vettura

Ticktum ha disputato una buona stagione nel 2020, raccogliendo con DAMS una vittoria nella Sprint Race di Silverstone e altri tre podi, concludendo poi all’11° posto nella classifica generale. Ora ci vuole però un salto di qualità per l’inglese, che ricordiamo aver vinto per ben due volte il Gran Premio di Macao ed essersi laureato vicecampione della Formula 3 europea nel 2018. «Non vedo l’ora che inizi la stagione e di lavorare con Carlin quest’anno» ha detto il 21enne. «Abbiamo avuto tre giorni di test in Bahrain produttivo e mi sento già parte della squadra. Abbiamo lavorato veramente bene assieme e già conosco quali sono i nostri obiettivi per i test pre-stagionali. Carlin ha dimostrato che hanno una macchina vincente verso la fine della scorsa stagione e voglio davvero capitalizzare su questo partendo ben in campionato fin dall’inizio».

Carlin: “Vedremo il suo vero potenziale”

Anche Trevor Carlin ha detto la sua: «Siamo davvero eccitati di avere Dan nel nostro team. Lo conosciamo da tanto tempo e abbiamo con lui brevemente a Macao e nei test di fine stagione della Formula 2 a dicembre. “È molto veloce Ed è un grande pilota, siamo entusiasti di vedere il suo vero potenziale quest’anno con noi. Lavoreremo con lui per migliorare tutto quello che ha imparato fino ad ora».

