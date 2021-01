IMSA | Jaminet positivo al COVID-19, Sven Muller lo rimpiazza alla RWR Eurasia

Cambio di piloti in RWR Eurasia per la 24 Ore di Daytona di questo weekend. Mathieu Jaminet è risultato positivo al COVID-19 e verrà quindi rimpiazzato da Sven Müller. L’ex pilota ufficiale di Porsche sarà quindi parte dell’equipaggio della Ligier JS P217 Gibson LMP2 #51 con Cody Ware, Salih Yoluç e Austin Dillon.

Sven Mueller sostituisce Jaminet alla RWR Eurasia

Jaminet si era sottoposto a un test prima dell’inizio della Roar Before the 24 e, purtroppo per lui, ha contratto il Coronavirus: con un comunicato diffuso giovedì scorso, RWR Eurasia aveva dichiarato che il pilota stava bene e che è un asintomatico. Il francese, tra l’altro pilota ufficiale di Porsche, aveva vinto la 24 Ore di Dubai e si stava preparando al debutto con una LMP2 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ma i programmi sono sfumati. Con Jaminet fuori dai giochi anche dalla gara sprint corsa domenica, RWR Eurasia ha deciso di chiamare Müller, anch’egli all’esordio con questa classe di prototipi. «Ovviamente è un vero dispiacere non esserci a Daytona, ma sto bene e se qualcuno dovesse avere la possibilità in mia assenza, il mio amico e compagno di squadra Sven sarebbe la mia scelta numero uno» aveva assicurato Jaminet.

Già altri casi positivi al COVID-19 nei giorni scorsi

Non si tratta comunque del primo caso di positività tra i concorrenti della 24 Ore di Daytona: la settimana scorsa era stata la volta di Tim Pappas, proprietario della Black Swan Racing, e del compagno di squadra Larry ten Voorde, costringendo il team a ritirare la propria iscrizione dall’evento.

Copyright foto: Porsche via Twitter