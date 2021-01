Formula Regional by Alpine | Aggiornamento dei test: anticipata Imola, ecco anche il Mugello

Il Formula Regional European Championship by Alpine ha effettuato alcune piccole modifiche al proprio calendario di test per la stagione 2021. Con l’inserimento del Gran Premio dell’Emilia Romagna in Formula 1, sono state anticipate le due giornate di Imola, mentre il Mugello rappresenta un nuovo inserimento.

Ecco le nuove date per il 2021

Partirà fra meno di due mesi la nuova stagione del rinnovato Formula Regional European Championship by Alpine. Come detto, la Formula 1 tornerà anche quest’anno a Imola il 18 aprile e, per permette la miglior preparazione possibile al Gran Premio, le prove invernali del 7-8 aprile sono state spostate al 17-18 marzo; di fatto queste saranno le prime dell’anno, seguite poi da Barcellona (25-26 marzo), Le Castellet (30 31 marzo) e la novità del Mugello (13-14 aprile). In tutto saranno ben otto le giornate in cui i team e i piloti potranno prepararsi per la stagione 2021, con il primo appuntamento fissato al 25 aprile a Spa-Francorchamps. Per il resto, il calendario rimane intatto: oltre al Belgio, si correrà a Barcellona (9 maggio), Monte Carlo (23 maggio), Le Castellet (30 maggio), Zandvoort (20 giugno), Imola (25 luglio), Nürburgring (8 agosto), Spielberg (12 settembre), Mugello (10 ottobre) e Monza (31 ottobre).

Pochi i piloti annunciati fino ad ora

La griglia non è ancora stata completata e, anzi, sono pochissimi i nomi annunciati fino ad ora. Tra questi, spiccano sicuramente quelli di Gabriele Minì con ART Grand Prix, Eduardo Barrichello con JD Motorsport, e David Vidales e Dino Beganovic con Prema. Di recente, anche Grégoire Saucy è stato riconfermato da ART Grand Prix per un altro anno.

