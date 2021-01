Formula E | Porsche, Lindesay: “Vogliamo vincere e diventare campioni”

Una vera e propria dichiarazione di conquista da parte di Porsche verso la Formula E. Dopo un buon debutto avvenuto nella passata stagione, la Casa di Stoccarda è pronta a lottare per i titoli della serie elettrica. «Vogliamo vincere le gare e diventare campioni del mondo» ha dichiarato Amiel Lindesay, Responsabile delle Attività di Porsche in Formula E.

Porsche punta ai titoli mondiali nel 2021

Nella stagione 2019-20, Porsche ha concluso all’8° posto nella classifica riservata ai costruttori, raccogliendo quasi la totalità dei 79 punti finali con André Lotterer. Il pilota tedesco è salito ben due volte sul podio e ha pure segnato una pole position, ma quello che è mancata è stata la performance in gara e la costanza del secondo pilota Neel Jani, una sola volta a punti e ora dirottato nel FIA WEC; al suo posto è già stato chiamato Pascal Wehrlein, pronto a un rilancio nel campionato elettrico dopo l’avventura in Mahindra. «Nella nostra prima stagione in Formula E, il nostro obiettivo era quello di finire a podio. L’abbiamo archiviato nella nostra prima gara, ora è tempo d’impostarne di nuovi» ha detto Lindesay, che assicura: «Vogliamo vincere le gare e diventare campioni del mondo».

Lindesay: giusto cancellare il round in Cile

Per il momento, la cancellazione dell’ePrix di Santiago del Cile ha rimandato l’inizio della stagione a febbraio, in Arabia Saudita. All’interno di Porsche sono comunque tutti pienamente motivati. «Siamo abituati a reagire velocemente ai nuovi sviluppi. La flessibilità fa parte della nostra vita di tutti i giorni» ha aggiunto Lindesay, che ritiene giusto aver annullato la trasferta in Cile. «La salute di tutte le persone coinvolte deve sempre avere la massima priorità in tutto ciò che facciamo».

