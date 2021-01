FIA F3 | Chovet approda alla Jenzer per la stagione 2021

Dopo aver disputato il Formula Regional European Championship con Van Amersfoort Racing lo scorso anno, Pierre-Louis Chovet è pronto a fare il salto in Formula 3 con Jenzer Motorsport. Il pilota francese ha già corso due appuntamenti del campionato nel 2020 ma con Hitech GP.

Jenzer firma anche Chovet per il 2021

Con Callan Williams già confermato come primo pilota, Jenzer ha firmato anche il secondo alfiere per la stagione 2021 della F.3. Si tratta di Chovet, 18enne originario di Avignone che è al suo 5° anno di monoposto: il debutto è datato 2017 nella Formula 4 francese con l’Auto Sport Academy, poi nel 2019 è passato all’Euroformula Open con RP Motorsport. Infine, lo scorso anno ha preso parte alla Formula Regional con VAR, cogliendo una vittoria in Gara 3 a Barcellona e il 5° posto finale. Alla fine è arrivato anche il debutto in F.3, cogliendo un 6° posto in Gara 2 a Monza come miglior risultato. «A seguito della mia esperienza nella Formula 3 alla fine dello scorso anno, ho deciso di competere per l’intera stagione 2021 con Jenzer Motorsport» ha detto Chovet. «Le conoscenze tecniche all’avanguardia e l’approccio atipico del team Andreas Jenzer, così come le sue qualità umane e il suo focus sulla Formula 3, sono fattori che mi hanno convinto a lanciarmi in questo progetto innovativo».

Chovet: “Non vedo l’ora di cominciare”

Ha aggiunto Chovet: «Disputando questa categoria fin dall’inizio della GP3 Series, Jenzer ha contribuito in gran parte alla crescita di Yuki Tsunoda e quest’anno raggiungerà la Formula 1. Non vedo l’ora di cominciare a guidare la mia auto nei giorni di test ufficiali a Jerez il 25 e il 26 febbraio».

