DTM | Phoenix Racing continua anche nel 2021 ma senza Audi

Phoenix Racing ha dichiarato che continuerà a prendere parte al DTM, che dal 2021 passerà ai nuovi regolamenti delle GT3, ma lo farà senza Audi. La squadra tedesca potrebbe addirittura allestire una Ferrari 488 GT3, ma nulla è ancora stato deciso.

Phoenix Racing rimane nel DTM ma niente Audi

Una lunga tradizione quella che ha Phoenix Racing nel DTM, avendo disputato tutte le stagioni fin dalla ripresa nel 2000 e vincendo con Martin Tomczyk e Mike Rockenfeller due titoli proprio con Audi, quando fino al 2006 aveva corso con Opel. Con l’uscita di scena di Audi, Phoenix si è ritrovata a un bivio ma continuerà ad esserci nonostante il passaggio alle GT3. Abt Sportsline e Team Rosberg hanno anche loro confermato che presenzieranno alla stagione 2021, ma se i primi avranno il supporto clienti di Audi e i secondi hanno ottime possibilità di avere altrettanto, Phoenix Racing non dovrebbe scegliere le Audi R8 LMS GT3. A dirlo è Ernst Moser, boss del team, che starebbe invece considerando altri costruttori: «Non faremo il DTM con Audi quest’anno» ha detto a Motorsport.com. «Il DTM è stata la nostra vita per molti anni, Certo, speri sempre che una porta si apra da un’altra parte ma continueremo a cercare fino alla fine di marzo. Stiamo ancora lavorando per concludere qualcosa insieme ad Audi per il VLN [ora NLS, ndr] e per la 24 Ore del Nürburgring».

Una Ferrari in arrivo?

L’ipotesi che avanza Motorsport.com è quella che Phoenix potrebbe sfruttare la nuova collaborazione con WTM Racing di Goerg Weiss, che ha appunto due Ferrari 388 GT3. La disponibilità è però scarsa dato che il team è coinvolto sia nella NLS che nella 24H Series, ma una di queste potrebbe essere utilizzata.

