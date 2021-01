NLS | BMW Junior Team alla 24 Ore del Nurburgring con la BMW M6 GT3

Dopo l’ottimo primo anno ricco di esperienze nonostante la pandemia di COVID-19, il BMW Junior Team si ripresenterà alla 24 Ore del Nürburgring. Den Harper, Max Hesse e Neil Verhagen si presenteranno di nuovo al Nordschleife, stavolta però con la BMW M6 GT3.

BMW Junior Team di nuovo al lavoro a Formula Medicine

Nuovo anno e nuove sfide per il BMW Junior Team, che vedrà Harper, Hesse e Verhagen continuane il lavoro iniziato nel 2020 con la BMW M240i Racing e la BMW M4 GT4. Infatti, i tre sono stati promossi a pieni voti dalla Casa bavarese e potranno finalmente mettere le mani sul volante della ben più potente BMW M6 GT3, in quello che sarà il loro ultimo anno come parte di questa scuola. Già da questa settimana, Harper, Hesse e Verhagen hanno viaggiato verso Viareggio, direzione Formula Medicine, per un programma di allenamento fisico e mentale che durerà ben 10 settimane. Esattamente un anno fa, i tre avevano iniziato l’avventura con lo stesso tipo di percorso iniziale, ma stavolta avranno già delle ottime basi, come afferma il Dottor Riccardo Ceccarelli (a capo della Formula Medicine): «Il nostro obiettivo per la prossima fase dell’allenamento è quello di raggiungere lo stesso livello dell’ultima volta. Non dovrebbe volerci molto perché poi andremo alla seconda fase. Utilizzeremo la loro esperienza di gara della scorsa stagione per analizzare eventuali punti deboli, per poi lavorare individualmente».

Prima uscita a fine marzo

Dopo questo intenso allenamento, il BMW Junior Team tornerà al Nürburgring alla fine di marzo, dove parteciperà al primo appuntamento della Nürburgring Endurance Serie – sperando sempre che i calendari non vengano cambiati a causa del COVID-19.

