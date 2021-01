Con la cancellazione della trasferta di Sebring a marzo e il nuovo inserimento di Portimão ad aprile, Glickenhaus potrebbe tentare di presentarsi in pista con la nuova Le Mans Hypercar del FIA World Endurance Championship già in Portogallo.

Glickenhaus punta al primo round di Portimao

Ancora a inizio anno, Jim Glickenhaus aveva dichiarato che la 007 LMH era ancora in fase di assemblaggio e, visti i tempi ristretti per l’omologazione, non si sarebbe presentata alla 1000 Miglia di Sebring ma al successivo round della 6 Ore di Spa-Francorchamps. Con la trasferta americana cancellata a causa del COVID-19 e la posticipazione dell’inizio di stagione ad aprile con Portimão, la squadra statunitense potrebbe tentare degli sforzi per finalizzare il prototipo in tempo per il Prologue, fissato il 30 marzo proprio sul circuito portoghese. Il cambio pista in Europa è anche un ulteriore spinta per SCG, dato che il prototipo non-ibrido è stato inizialmente sviluppato da Podium Advanced Technologies in Italia. «Crediamo fermamente che possiamo essere in grado di correre con due auto a Portimão, lo confermeremo tra poco tempo ma questa è la nostra intenzione» ha detto Glickenhaus.

Menezes e Briscoe confermati come piloti ufficiali

I programmi originari di Glickenhaus erano quelli di effettuare un primo shakedown della vettura a fine gennaio, per poi poter presentarla a Vallelunga durante una sessione di test. La prima uscita è stata però spostata però al 15 febbraio, perché alcuni pezzi provenienti dal Regno Unito ritarderanno di sei settimane ad arrivare a causa dell’effettiva Brexit. Nel frattempo, Gustavo Menezes e Ryan Briscoe sono stati confermati come i primi due piloti ufficiali del team e inclusi nell’entry-list provvisoria della stagione 2021 del WEC.

