WTCR | Slovakiaring fuori dal calendario, entra Adria a fine luglio

Il FIA WTCR applica diversi cambiamenti al proprio calendario 2021. Con la pandemia di COVID-19 che ha duramente colpito la Slovacchia, lo Slovakiaring esce di scena e al suo posto entra Adria, inserita nel 2019 ma poi eliminata per il ritardo dei lavori di ampliamento della pista.

Adria entra, Hungaroring si sposta ad agosto

Sarà il Nürburgring Nordschleife ad aprire il Mondiale Turismo di quest’anno, con la Race of Germany del 3-5 giugno che si disputerà nel weekend della 24 Ore del Nürburgring. Le restrizioni sui viaggi e i nuovi lockdown imposti dai paesi hanno inevitabilmente costretto gli organizzatori a rivedere il programma dell’anno, mantenendo comunque 8 eventi che sono già stati approvati dal Consiglio Mondiale FIA. Si correrà sempre all’Hungaroring ma la tappa è stata spostata da maggio al 21-22 agosto. Le nuove date sono state decise con il governo locale, sperando di poter accogliere sulle tribune pubblico. Dopo aver perso l’occasione del 2020 a causa del ritardo coi lavori di ampliamento, l’Adria International Raceway ritrova una collocazione in calendario per il fine settimana del 31 luglio-1° agosto al posto della Slovacchia, che colpita dalla pandemia di Coronavirus spera di rientrare nel 2022. La parte europea della stagione si concluderà ad agosto, per cui lo spostamento in Asia verrà rimandato ad ottobre, quando il 16-17 ci sarà la prima gara in Corea del Sud. Invariate invece le date di Cina e Macao.

Calendario 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup

Round 1 e 2: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 giugno

Round 3 e 4: WTCR Race of Portugal, Vila Real: 26-27 giugno

Round 5 e 6: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 10-11 luglio

Round 7 e 8: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway: 31 luglio- 1 agosto

Round 9 e 10: WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 21-22 agosto

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 16-17 ottobre

Round 13 e 14: WTCR Race of China, Venue TBC: 6-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembre

“Programma limitato ad otto eventi”

Xavier Gavory, direttore del WTCR: «Il vaccino per il COVID-19 continua a dare speranza per tutti e protezione vitale per coloro che sono più a rischio, come gli anziani e i grandi lavoratori in prima linea che aiutano a combattere questa pandemia, ma sappiamo che è un processo complesso che richiede tempo per essere completamente risolto. In combinazione con le restrizioni di viaggio e altri vincoli nazionali, e dato che il programma WTCR per il 2021 è limitato a otto eventi, ritardare l’inizio della stagione a giugno è il passo più sensato da fare per salvaguardare il calendario e le parti interessate, rispettando allo stesso tempo le comunità e i paesi che ci ospitano. Ringraziamo la FIA e tutti i nostri partner e promotori per il sostegno e aver accolto questi piccoli ma inevitabili cambiamenti al calendario in vista di quella che promette essere un’altra stagione ricca di azione da ricordare, con il nuovo FIA WTCR Female Titlee il rivisto FIA WTCR Junior Title in palio per la prima volta».