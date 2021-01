Formula E | Recupero di Santiago del Cile: nuova data a inizio giugno?

La Formula E e la FIA stanno lavorando per recuperare l’ePrix di Santiago del Cile. Inizialmente previsto per il 16 gennaio, l’appuntamento sudamericano potrebbe ritornare nel calendario il 5-6 giugno, posizionandosi dunque dopo il round di Berlino.

Il rinvio tempestivo a dicembre per il COVID-19

Ancora lo scorso dicembre, una dichiarazione fornita a Motorsport.com da parte della serie elettrica affermava che: «A causa delle recenti notizie del Cile che chiude i confini al Regno Unito, in collaborazione con il Comune di Santiago abbiamo deciso di posticipare l’ePrix di Santiago 2021. Stiamo lavorando con la città per definire le date in cui le gare si terranno più avanti, nel primo trimestre dell’anno. Annunceremo ufficialmente queste nuove date come parte del nostro aggiornamento del programma di gennaio, quando confermeremo il secondo lotto di gare per il calendario 2020-21». Un grosso problema perché cinque team hanno sede Oltremanica (Envision Virgin Racing, Mahindra Racing, Mercedes-Benz EQ Formula E Team, NIO 333 FE Team e Jaguar Racing) e il rinvio era l’unica decisione possibile.

Nuova data per Santiago: 5-6 giugno?

Secondo alcune voci, Santiago potrebbe essere ripristinata il 5-6 giugno. Questo segue una lettera scritta da Mauricio Melo Avaria, Presidente e Direttore della Federazione sportiva cilena: «A dicembre abbiamo deciso il rinvio della Formula E a causa della pandemia di COVID-19, nonché l’impegno di comunicare la nuova data non appena avevamo maggiori informazioni. La Formula E ha confermato che la nuova data sarà il 5-6 giugno 2021. Una volta che questa sarà approvata dal Consiglio Mondiale della FIA, verrà inviato un annuncio a maggio, chiedendo ai 300 volontari dell’ePrix di riconfermare la loro disponibilità».

