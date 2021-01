CIGT | Piccole modifiche al calendario 2021: Mugello anticipata di una settimana

Sono state apportate alcune piccole modifiche al calendario del Campionato Italiano Gran Turismo. A causa di una concomitanza con l’International GT Open, è stato deciso di anticipare di una settimana l’appuntamento del Mugello della serie Endurance, originariamente previsto per l’11 luglio.

Mugello Endurance anticipata di una settimana

C’è un minimo aggiornamento del calendario del Campionato Italiano Gran Turismo 2021. Riguarda la sola serie Endurance, la cui seconda gara stagionale, inizialmente in programma al Mugello il prossimo 11 luglio, verrà anticipata di una settimana nel week-end del 2-4 luglio, al fine di evitare la concomitanza con l’International GT Open e dare così modo ai team interessati di partecipare ad entrambi gli eventi. Per il resto rimane tutto invariato: si comincerà ufficialmente a Monza il 2 maggio con la Sprint, mentre la Endurance è prevista per il 23 maggio con la novità di Pergusa, già entrata prepotentemente in ambito europeo grazie alla 24H Series e alla denominazione della Coppa Florio.

2 maggio – Monza, Sprint

23 maggio – Pergusa, Endurance

6 giugno – Misano, Sprint

4 luglio – Mugello, Endurance

5 settembre – Imola, Sprint

19 settembre – Vallelunga, Endurance

10 ottobre – Mugello, Sprint

31 ottobre – Monza, Endurance

Il calendario nei dettagli

La 19esima edizione del GT italiano si aprirà a Monza il prossimo 2 maggio con la prova inaugurale della serie Sprint, per poi approdare in Sicilia, a Pergusa, tre settimane dopo, per l’esordio della serie Endurance. Il ritorno sulla pista ennese è la novità del calendario 2021, tenuto conto che l’ultima presenza del GT tricolore in Sicilia risale al lontano maggio 2004. La seconda prova della serie Sprint si correrà il 6 giugno a Misano, seguita dalla seconda Endurance al Mugello che, come detto, è anticipata al 4 luglio. Dopo la pausa estiva il campionato riprenderà ad Imola il 5 settembre con il terzo weekend della serie Sprint a cui seguirà Vallelunga, il 19 settembre, per la terza prova Endurance. Il gran finale delle due serie si disputerà al Mugello, il 10 ottobre per lo Sprint e a Monza il 31 dello stesso mese per la serie Endurance.

