Adria Rally Show 2021: anteprima ed orari

Pur in tempi pandemici, lo spettacolo dei rally andrà avanti anche in Italia: la stagione, prima di entrare nel vivo con i campionati nazionali, avrà un prologo speciale con l’Adria Rally Show, spettacolo in pista sull’Autodromo nella zona di Rovigo vinto nella scorsa edizione da Luca Pedersoli ed Anna Tomasi su Citroen DS3 WRC.

L’Adria Rally Show 2021 sarà a porte chiuse

L’appuntamento è per il 12-14 febbraio, per un format che prevedrà 70 km totali di gara nelle due giornate dell’evento, con protagonista il circuito fresco di alcuni settori rinnovati. Di conseguenza anche la competizione avrà un respiro nuovo ed in larga parte inedito lungo le cinque prove speciali del programma, che si celebrerà in un Adria International Raceway necessariamente a porte chiuse, rispettando inoltre le vigenti prescrizioni in materia di contenimento dei contagi. La manifestazione sarà però visibile in diretta tv e streaming, con una programmazione ad hoc anche sui canali dell’evento che verrà svelata nei dettagli nei prossimi giorni. Intanto, il prossimo 3 febbraio a mezzanotte si chiuderanno le iscrizioni apertesi lo scorso 3 gennaio, con tutti gli equipaggi che potranno usufruire delle note redatte da Gigi Pirollo in persona: a proposito di navigatori, in questa inedita veste dovrebbe essere in gara Piero Longhi, il bicampione italiano che salirà a bordo della Renault Clio S1600 del team Twister Italia assieme a Gianmaria Santini, che per l’occasione si scambierà di ruolo con il suo pilota, debuttando al posto di guida.

Il programma dell’Adria Rally Show 2021

Il programma prevede per venerdì 12 febbraio le consuete verifiche sportive e tecniche, lo shakedown e la Qualifying Stage in notturna dalle ore 20:01, mentre sabato 13 febbraio sarà la volta della prima tappa, che scatta alle 10 in punto per finire alle 17. Domenica 14 ultima tappa, dalle 10:00 sino alla conclusione alle 13:36. Qui tutti i dettagli, inclusi recapiti e costi di iscrizione.

Shakedown – Durata Sessione 20 minuti (Ogni giro km 3,170 – Senso di Marcia Antiorario)

Qualifying Stage “Rovigo Run” Night Version (Lunghezza km 4,720 – Senso di Marcia Antiorario)

P.S. 1 / 2 “Adria Long Run” (Lunghezza km 12,850 – Senso di Marcia Orario)

P.S. 3 / 4 “Adria Grand Prix” (Lunghezza km 17,880 – Senso di Marcia Antiorario)

P.S. 5 “International Karting Track” (Lunghezza km 2,920 – Senso di Marcia Orario)