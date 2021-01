WEC | Keating sceglie l’Aston Martin di TF Sport, con lui Fraga e Pereira

Dopo aver corso in questa ultima stagione con una Porsche 911 RSR del Team Project 1, Ben Keating ha deciso di passare all’Aston Martin Vantage GTE di TF Sport per il 2021. Il gentleman driver statunitense correrà assieme a Felipe Fraga e a Dylan Pereira.

TF Sport continua con Aston Martin e accoglie Ben Keating

TF Sport continua la sua partecipazione al FIA WEC anche quest’anno, nonostante Aston Martin abbia lasciato la GTE-Pro ma con l’intenzione comunque di supportare tutti i team clienti impegnati nei campionati Gran Turismo. Cambia la line-up per il team britannico: Keating lascia le dipendenze del Team Project 1 per unirsi a loro, portandosi dietro il fidato Fraga e accogliendo anche Pereira, vicecampione della Porsche Mobil 1 Supercup. Non ci sarà la classica livrea viola-arancio di Wynn’s perché a brandizzare la vettura ci sarà 4 Horsemen Racing con i suoi colori azzurro-rosso. «Sono veramente eccitato per il 2021» ha detto Keating. «Tutto il programma, Daytona e WEC, si è riunito contemporaneamente e unirmi a TF Sport, assieme ad Aston Martin, significava che avevo delle grandi opzioni per i miei obiettivi. Questo sarà il mio settimo anno consecutivo a Le Mans e la settima macchina diversa che guiderò. Questo sport, questa serie e questa classe sono fantastici!».

Una seconda Aston Martin anche per D’Station Racing

Come dichiarato da Keating, sarà al via anche della 24 Ore di Daytona con il team e la vettura d’Oltremanica, accoppiato con Richard Westbrook, Charlie Eastwood e Max Root. TF Sport ha presentato anche una seconda Aston Martin per il WEC per D’Station Racing e i piloti Tomonobu Fujii e Satoshi Hoshino, col terzo da annunciare. Di recente, la compagine britannica aveva anche svelato un programma LMP2 per l’European Le Mans Series grazie all’impegno di Salih Yoluç con le insegne del Racing Team Turkey.

Copyright foto: TF Sport via Twitter