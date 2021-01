IndyCar | Ritorna Simona de Silvestro a Indianapolis con il nuovo team Paretta Autosport

Un piacevole ritorno per tutti gli addetti ai lavori e per gli appassionati alla prossima 500 Miglia di Indianapolis è stato annunciato ieri: Simona de Silvestro salirà al volante della Dallara-Chevrolet #16 del nuovo team Paretta Autosport, sostenuto dal Team Penske.

Paretta Autosport al debutto con Simona de Silvestro

In ambito della Race of Equality che punta alla parità di genere sulla griglia di partenza della IndyCar e con l’obiettivo di riportare le donne a Indianapolis, il progetto di Paretta Autosport s’incastra perfettamente: già in passato aveva tentato l’accesso con una squadra tutta al femminile ma solo ora si è paventata la possibilità, perlomeno con il Team Penske che fornirà tutto il proprio staff. «Ioggi è l’inizio dell’impegno per l’uguaglianza di genere nello sporto, per incoraggiare le donne a lavorare duro in modo possano guadagnare il loro sedile sulla griglia» ha detto Beth Paretta, Team Principal di Paretta Autosport. «L’IndyCar è diventato leader e un luogo accogliente per le donne per tanti anni perché tante donne e uomini hanno lavorato duro prima di noi, ma ora abbiamo un impegno più forte con la Race for Equality & Change».

L’ultima partecipazione nel 2015 per la svizzera

Non servono presentazioni per la de Silvestro: ha corso in IndyCar dal 2010 al 2013 a tempi pieno, cogliendo un 14° posto come miglior risultato a Indianapolis proprio nell’anno di debutto, ottenendo anche il titolo di Rookie of the Year e il Tony Renna Firestone Rising Star Award. Dopo essere stata anche riserva della Sauber in Formula 1, la de Silvestro ha corso anche nel V8 Supercars, nella Formula E, nell’IMSA e nell’ADAC GT Masters, diventando pilota ufficiale di Porsche. L’ultima apparizione a Indy è datata 2015 con Andretti Autosport, dove ha concluso al 19° posto.

Copyright foto: Simona de Silvestro via Twitter