IMSA | 24 Ore di Daytona: anteprima e orari del weekend

Finalmente si accendono i motori in questo 2021 con il primo grande evento endurance dell’anno. Da questa settimana l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Roar Before the 24, che ci porterà poi alla 24 Ore di Daytona in programma la settimana prossima.

Programma ed orari

Venerdì 22 gennaio

17.00 – Sessione 1 (60 minuti)

20.15 – Sessione 2 (75 minuti)

Sabato 23 gennaio

16.30 – Sessione 3 (60 minuti)

21.00 – Qualifiche GTD (15 minuti)

21.25 – Qualifiche LMP3 (15 minuti)

21.50 – Qualifiche DPi/LMP2 (15 minuti)

21.50 – Sessione 4 (120 minuti)

Domenica 24 gennaio

16.00 – Warm-up (20 minuti)

Giovedì 28 gennaio

17.05 – Prove libere 1 (60 minuti)

21.20 – Prove libere 2 (75 minuti)

Venerdì 29 gennaio

01.15 – Prove libere 3 (105 minuti)

17.20 – Prove libere 4 (60 minuti)

Sabato 30 gennaio

21.40 – Gara (24 ore)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+1). La gara sarà in diretta su IMSA.tv gratuitamente.

Anteprima del weekend

In attesa di sapere chi effettivamente si presenterà al via della 24 Ore di Daytona, ci sono un totale di 50 iscrizioni per la classica Roar Before the 24. Praticamente confermate le 7 DPi che lotteranno per la vittoria assoluta, a cominciare dal campione in carica Ricky Taylor che verrà affiancato da Filipe Albuquerque per tutta la stagione sull’Acura di Wayne Taylor Racing, più Alexander Rossi e Helio Castroneves (anche lui titolato nel 2020) per gli appuntamenti endurance; l’altra Acura sarà allestita da Meyer Shank Racing (Pla-Allmendinger-Cameron-Montoya). Tutti i favori dei pronostici saranno proprio per WTR, ma il passaggio dai materiali Cadillac ad Acura hanno fatto uscire un’importante incognita. Occhio quindi al quartetto di Chip Ganassi Racing, ostico con un mix di esperienza (Dixon e van der Zande) e di rookie (Magnussen ed Ericsson), oltre a quelli di Action Express Racing (Johnson-Kobayashi-Pagenaud-Rockenfeller e Nasr-Derani-Conway-Elliot) e gli outsider di JDC-Miller MotorSport (Vautier-Duval-Bourdais). Anche Mazda nutre buone speranze concentrando il lavoro su un’unica vettura per Jarvis-Bomarito-Tincknell.

Affollata anche la classe LMP2, ma solo per Daytona: 10 iscrizioni per una classe davvero viva in Europa. Non è un caso che ci siano principalmente squadre del Vecchio Continente: Cetilar Racing (la prima iscritta con Lacorte-Sernagiotto-Belicchi-Fuoco), High Class Racing (Kubica-Ardersen-Fjordbach), Racing Team Nederland (van der Garde-van Uitert-Milesi-van Eerd) tenteranno di mettere da parte i team americani, soprattutto DragonSpeed che può contare su due Oreca. Novità invece la classe LMP3, che debutterà quest’anno nel campionato dopo le ottime uscite nell’IMSA Prototype Challenge. Alcuni equipaggi sono ancora da essere completati ma gli occhi sono puntati su Riley Motorsports che, qualitativamente parlando, ha i nomi più grossi (Bleekemolen, Askew, Pigot).

Povera invece la griglia delle GTLM, che rimane comunque a 6 unità per Daytona. BMW ha confermato che correrà solo i round endurance, mentre Corvette è l’unica assieme a WeatherTech Racing a prendere parte a tempo pieno alla serie. La Ferrari sarà rappresentata come sempre da Risi Competizione. La classe GTD rimane invece la più numerosa e la più variegata con 20 auto in totale. L’anno scorso è stata Lamborghini con Paul Miller Racing a conquistare l’orologio e riproporrà la stessa line-up con Caldarelli-Snow-Sellers-Lewis, ma rimane comunque difficile fare previsioni.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 – The Roar Before the Rolex 24: entry list

Copyright foto: LAT Images / Barry Cantrell