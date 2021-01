CIGT | Arrivano anche due Toyota nella classe GT4 con Duell Team nel 2021

Diventa sempre più eterogenea la griglia di partenza del Campionato Italiano Gran Turismo nella stagione 2021. Grazie a una partnership con Toyota Gazoo Racing Europe, Duell Team (assieme al sostegno di MGM Management) porterà in pista ben due Toyota GR Supra GT4.

Alan Gomboso: “Siamo gli unidi dealer in Italia di Toyota”

La sede della squadra sarà a Limena (provincia di Padova), dove Alan Gomboso e i suoi tecnici allestiranno le due vetture che saranno schierate in entrambe le serie del tricolore GT, Sprint ed Endurance. «Sono davvero entusiasta di questa partnership» ha dichiarato Gomboso. Ho sudato molto prima di arrivare a concludere questa esaltante partnership con Toyota. Dopo una intensa trattativa ho concretizzato l’accordo lo scorso 15 novembre al Paul Ricard in occasione dell’ultima gara del GT4 European Series e ora siamo pronti per questa impegnativa sfida che ci vedrà prendere parte ad entrambi i campionati Sprint ed Endurance. I programmi con Toyota sono molto ambiziosi perché il nostro team sarà l’unico dealer in Italia e questo per noi rappresenta un punto di partenza importante nel prosieguo della collaborazione con una casa costruttrice di così alto livello».

Tutti i dettagli della Toyota GR Supra GT4

Lo sviluppo della vettura da parte della factory tedesca è iniziato nei primi mesi del 2019 con un lungo programma di test sviluppato su oltre 12mila chilometri percorsi da una squadra di collaudatori coordinati da Stéphane Ortelli sui principali tracciati europei. Le prime vetture sono state già consegnate a team tedeschi, francesi e britannici, a cui ora faranno seguito le due Supra della compagine padovana, di cui una sarà in Italia i primi giorni di febbraio. La GR Supra GT4 è basata sulla GR Supra 3.0L stradale ed è stata sviluppata e realizzata da Toyota Motorsport GmbH. Il motore di 2.998, sei cilindri in linea con turbocompressore Twin-Scroll sviluppa una potenza di 430 cavalli, è abbinato ad una trasmissione automatica a sette rapporti con paddle al volante ed è dotata di un differenziale a slittamento limitato di tipo meccanico.

