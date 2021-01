WEC | Yamashita escluso dai programmi Toyota, si concentrerà nel Super GT

Non vedremo più Kenta Yamashita nel FIA World Endurance Championship, almeno per quest’anno. Il giapponese non sarà più coinvolto come development driver di Toyota e si concentrerà col costruttore nel Super GT e nella Super Formula in Giappone.

Yamashita non sarà più coinvolto da Toyota

A causa delle difficoltà dei voli internazionali, il Direttore del Team Rob Leupen ha deciso di lasciare Yamashita “a casa” per lavorare al meglio nel Super GT, campionato che ha vinto già due anni fa con Lexus. Non è un problema effettivamente campato per aria: anche i titolari Kazuki Nakajima e Kamui Kobayashi non avevano partecipato ai test di sviluppo della nuova GR010 Hybrid Hypercar essendo rimasti bloccati in Giappone, tornando in Europa solamente in questo mese. Peccato comunque, con Yamashita che si era presentato al via dell’ultima Super Season con una Oreca 07 Gibson LMP2 di High Class Racing. «Sfortunatamente Kenta non correrà in LMP2 e non farà altrettanto parte del programma» ha dichiarato Leupen durante la conferenza stampa di presentazione della LMH. «La pandemia è la ragione principale: abbiamo avuto problemi di viaggio tra Europa e Giappone per Kenta, che è coinvolto anche in altre serie in Giappone come la Super Formula. Questo rendeva tutto veramente difficile».

De Vries sempre più vicino al debutto?

A prendere in mano il ruolo di Yamashita ci sarà Nyck de Vries, annunciato ancora a fine 2019 come pilota di riserva e che spera di assicurarsi nel prossimo futuro di avere un sedile nel Mondiale. Il nederlandese ha già avuto modo di provare la GR010 Hybrid Hypercar durante il secondo test di Portimão, oltre ad aver lavorato sullo sviluppo della vettura.

Copyright foto: Super Formula