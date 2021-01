WEC | Iron Lynx al debutto con due Ferrari (e anche con le Iron Dames)

Un volto nuovo ma ben conosciuto nella stagione 2021 del FIA World Endurance Championship: Iron Lynx debutta nel Mondiale portando dall’European Le Mans Series le due Ferrari 488 GTE Evo. Confermati gli equipaggi, il primo composto da Andrea Piccini, Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni e il secondo da Rahel Frey, Manuela Gostner e Michelle Gatting.

Iron Lynx passa al WEC dal 2021 con due Ferrari

È stato un 2020 ricco di soddisfazioni per Iron Lynx nell’ELMS dove, in cinque appuntamenti, è riuscito a centrare ben quattro volte il podio e a segnare due pole position. Le Iron Dames, con la vettura #83, si sono classificate in quarta posizione nella classifica finale collezionando tre terzi posti (e anche un giro veloce), mentre l’equipaggio della #60 ha appunto firmato le pole e un 3° posto nell’ultimo round di Portimão. Così, il team italiano ha deciso di promuoversi al WEC, andando quindi a competere nella classe GTE-Am mantenendo gli stessi piloti: Frey, Gostner e Gatting continuano quindi il loro percorso assieme in quello che è stato il primo trio tutto al femminile nell’europeo, così come il co-fondatore della squadra Piccini con Schiavoni aggiungendo l’importante presenza di Cressoni.

Gli altri equipaggi Ferrari attesi sulla griglia

La classe GTE-Am si affolla sempre più delle auto di Maranello: dopo aver vinto il titolo nell’ultima Super Season, François Perrodo dovrebbe rimanere con AF Corse, di nuovo assieme con Nicklas Nielsen e con la new-entry Alessio Rovera sulla #83; sulla #54 troveremo invece Francesco Castellacci, Thomas Flohr e Giancarlo Fisichella. Non dimentichiamo anche Cetilar Racing, che abbandonerà il programma LMP2 per concentrarsi proprio con una Ferrari nella classe “minore” e sempre col supporto di AF Corse.

Copyright foto: European Le Mans Series