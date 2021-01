WEC | Arriva Realteam nel 2021 con una LMP2 per Duval, Nato e Garcia

Una promozione dall’European Le Mans Series al FIA World Endurance Championship per Realteam Racing. La squadra svizzera correrà nel Mondiale con una Oreca 07 Gibson LMP2 col supporto di TDS Racing, affidando il volante a Loïc Duval, Norman Nato e Esteban Garcia.

Realteam “promossa” nel WEC con una LMP2

Non si è risparmiata Realteam sul proprio equipaggio per il debutto nel FIA WEC: infatti, al via troveremo due ex LMP1 come Nato – ufficiale di Rebellion nella scorsa stagione – e Duval, campione con Audi nel 2013 e ormai fuori dai piani per il DTM. Al loro fianco ci sarà il proprietario Garcia, che ha corso nel 2020 con una Ligier JS P320 LMP3 assieme a David Droux nell’European Le Mans Series e terminando al 3° posto nella classifica della classe. Con la sua classificazione a Bronze, l’equipaggio di Garcia può competere per la nuova graduatoria Pro-Am e Droux svolgerà il ruolo di riserva. «Siamo onorati di fare un ulteriore step entrando con una LMP2 nel WEC e di essere eleggibili per il FIA LMP2 Pro-Am Endurance Trophy» ha dichiarato Garcia. «Dopo due stagioni a tempo pieno nell’ELMS con David, una vittoria e un podio nel campionato, è stato tempo per noi di estendere i nostri obiettivi disputando il WEC e la 24 Ore di Le Mans. TDS Racing continuerà a portarci tutta la loro esperienza in questo programma».

TDS Racing operativa con due vetture

TDS Racing correrà quindi con due vetture nel WEC, contando anche la LMP2 riservata al Racing Team Nederland il cui contratto è stato esteso per altri due anni. Caso vuole che Duval abbia corso con il team francese già nella stagione 2018-19, cogliendo un 3° posto a Le Mans.

Copyright foto: Realteam Racing via Twitter