ACI Sport dirama l’elenco dei piloti prioritari rally 2021

A circa due mesi dalla partenza della stagione nazionale, con il Campionato Italiano Rally che romperà il ghiaccio attraverso il primo round del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, ACI Sport ha diramato ufficialmente gli elenchi dei piloti prioritari.

All’interno nomi come quello di Enrico Brazzoli, che vedremo in azione nel WRC2, e protagonisti dei nostri campionati nazionali come il campione uscente del CIR Andrea Crugnola, quello del trionfatore nel CIWRC 2020 Corrado Fontana, la colonna del rallismo tricolore Paolo Andreucci, Umberto Scandola (reduce dalla storica vittoria di un prova speciale in un appuntamento del WRC quale è stato l’ACI Rally Monza dello scorso dicembre), e tanti protagonisti della disciplina a livello nazionale, sia nuove leve che veterani, da Luca Bottarelli a Stefano Albertini, da Mattia Vita a Simone Campedelli, passando per Fabio Andolfi ed ancora pluricampioni italiani ed anche europei come Giandomenico Basso e Luca Rossetti.

Di seguito, l’elenco completo dei piloti prioritari Rally 2021.

FIA

Lorenzo Bertelli

Enrico Brazzoli

1° ELENCO ACI SPORT RALLY INTERNAZIONALE

Stefano Albertini

Paolo Andreucci

Giandomenico Basso

Andrea Carella

Giacomo Costenaro

Andrea Crugnola

Corrado Fontana

Andrea Mazzocchi

Simone Miele

Alessandro Re

Umberto Scandola

Marco Signor

2° ELENCO ACI SPORT RALLY INTERNAZIONALE

Fabio Andolfi

Alberto Battistolli

Luca Bottarelli

Daniele Campanaro

Simone Campedelli

Daniele Ceccoli

Tommaso Ciuffi

Giorgio Cogni

Nicolò Marchioro

Rudy Marchioro

Davide Nicelli

Andrea Nucita

Enrico Oldrati

Luca Pedersoli

Marco Pollara

Luca Rossetti

Antonio Rusce

Giacomo Scattolon

Mattia Vita

