IMSA | BMW conferma Daytona, ridotto il programma alla sola Endurance Cup

Nell’ultimo aggiornamento dell’entry list della 24 Ore di Daytona, BMW ha confermato la sua partecipazione al primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il costruttore tedesco riduce però il proprio programma e disputerà solamente la Michelin Endurance Cup nel 2021.

BMW dimezza la presenza nell’IMSA

Partiamo prima dai programmi per Daytona, con John Edwards e Jesse Krohn che verranno raggiunti da Augusto Farfus e da Marco Wittmann sulla BMW M8 GTE #24 mentre Connor de Phillippi e Philipp Eng avranno Bruno Spengler e Timo Glock, quest’ultimo al debutto sia nella serie che in Florida. Il Team RLL non allestirà comunque le due vetture per tutta la stagione: dalla Germania è stata presa la decisione di limitarsi solamente alla Michelin Endurance Cup, ovvero i quattro appuntamenti di durata che comprendono Daytona, la 12 Ore di Sebring, la 6 Ore di Watkins Glen e la Petit Le Mans. Non sono state date ulteriori spiegazioni da BMW sulle motivazioni di tale scelta, ma potrebbe essere l’ultimo anno in cui esisterà la classe GTLM vista l’uscita di Porsche e la presenza della sola Corvette come ufficiale e di WeatherTech Racing full-time.

Gli ultimi iscritti alla 24 Ore di Daytona

Nel frattempo, si completano diversi equipaggi per la 24 Ore di Daytona, a cominciare da Marcus Ericsson che raggiunge Chip Ganassi Racing in DPi. Kyle Kirkwood dovrebbe essere il quarto pilota per la Lexus RC F GT3 #14 di Vasser Sullivan, mentre Mirko Bortolotti e Marco Mapelli saranno sulla griglia di partenza con la Lamborghini Huracán GT3 Evo #111 di GRT Grasser Racing Team regolarmente guidata da Rolf Ineichen e Steijn Schothorst. Albert Costa e Franck Perera si uniranno invece a Misha Goikhberg e Tim Zimmermann sull’altra Lambo #19. Infine, Christina Nielsen e Katherine Legge si metteranno al volante della Porsche 911 GT3 R #88 del Team Hardpoint EBM di Earl Bamber e Rob Ferriol.

Copyright foto: BMW