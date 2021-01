FIA F3 | Vesti diventa junior Mercedes, ART Grand Prix lo ingaggia per il 2021

La Mercedes accoglie un nuovo giovane talento nel proprio Junior Team per il 2021: Frederik Vesti si candida come uno dei favoriti per il titolo della Formula 3, firmando per ART Grand Prix. Il danese ha vinto nel 2019 il Formula Regional European Championship e nel 2020 ha colto il 4° posto con la Prema in campionato.

Vesti chiamato da Mercedes e da ART Grand Prix

Nuova avventura per Vesti, diventato il quinto membro del programma junior della Mercedes in Formula 1 andando quindi ad affiancare George Russell, Andra Kimi Antonelli, Paul Aron e Alex Powell. Per lui si tratta di una grossa chance dopo aver dimostrato lo scorso anno ottime cose: tre vittorie, una pole position e tre giri veloci lo hanno portato in quarta posizione nella classifica finale, dietro ai compagni di squadra Oscar Piastri (1°) e Logan Sargeant (3°) oltre al rivale Théo Pourchaire. «Passo con ART, per migliorarmi ulteriormente come pilota e per imparare a lavorare in un nuovo ambiente» ha dichiarato Vesti. «Sono convinto che mi poterà vicino ai miei obiettivi, tra i quali entrare in Formula 1. La collaborazione tra ART, Mercedes e me è l’inizio di un incredibile viaggio. La cosa che ho trovato interessante di ART sono i loro successi con i giovani piloti. ART è un team tosto e si focalizzato molto sulle informazioni e sullo sviluppo del pilota. Quello che aspetto di più è d’iniziare il lavoro di squadra e d’imparare da persone qualifiche che confido mi porteranno al limite».

Anche Smolyar raggiunge ART GP

ART Grand Prix ha confermato anche un altro pilota: si tratta di Alex Smolyar, che ha anch’egli preso parte alla Formula 3 lo scorso anno con il team francese. Il giovane russo è parte del programma SMP Racing e ha colto un 3° posto in Gara 2 a Monza, e potrebbe essere anche lui tra quelli che bisognerà tenere d’occhio nel 2021.

