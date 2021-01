FIA F3 | Stanek completa lo schieramento di Hitech GP per il 2021

Hitech GP è il secondo team a completare il proprio schieramento per la stagione 2021 della Formula 3. Roman Staněk ha firmato con la squadra britannica, dopo aver corso lo scorso anno con Charouz Racing System, e affiancherà i già confermati Jak Crawford e Ayumu Iwasa.

Stanek ancora al via della Formula 3, stavolta con Hitech GP

Un anno ricco di impegni per Staněk perché non disputerà solamente la Formula 3 ma anche l’Asian Formula 3 Championship che scatterà prossima settimana, sempre con Hitech GP. Il 16enne proveniente dalla Repubblica Ceca è al solo terzo anno di esperienza in monoposto, avendo debuttato nel 2019 nella Formula 4 tedesca e italiana con US Racing (col supporto di Charouz) per poi proseguire proprio nella Formula 3 con Charouz nel 2020. Originariamente doveva prendere parte con Prema al Formula Regional European Championship lo scorso anno, salvo poi ripensarci all’ultimo dopo aver effettuato comunque dei test. Tornando a ora, Staněk è pronto a dire la sua nel 2021: «Sono grato per l’opportunità di unirmi ad Hitech GP. Sono davvero eccitato di lavorare con un nuovo team e c’impegneremo a lavorare duramente per una stagione di successo».

In programma anche l’Asian F.3

Anche Oliver Oakes, Team Principal di Hitech GP, ha voluto dire brevemente la sua: «Siamo felici di avere Staněk con noi mentre c’imbarcheremo in quella che speriamo sarà un’altra stagione positiva. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri piloti, e Staněk ha mostrato il talento richiesto nella Formula 3 e nella F.3 asiatica». Il pilota ceco avrà come compagni di squadra in Asia Iwasa e Reece Ushijima.

Copyright foto: Formula Motorsport Limited