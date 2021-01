WRC | Calendario 2021, trovata la data per l’Ypres Rally

Mentre è ormai tutto pronto per il Rallye di Monte Carlo, che avvia la sua settimana con le prime ricognizioni, il WRC incrocia le dita e spera che non ci siano altri scossoni al calendario 2021 dopo aver sistemato anche il rimpiazzo per il successivo Rally di Svezia, sostituito infatti dall’Arctic Rally Finland.

Ypres Rally 2021 ad agosto

Per quanto riguarda il resto della stagione, ricordiamo che c’è stato un altro cambio di programma con il depennamento del Rally GB, a sua volta rimpiazzato dall’Ypres Rally. L’evento belga è passato così dall’essere gara di riserva alla promozione ufficiale nel campionato, dopo il tentativo andato a vuoto – causa pandemia – lo scorso novembre. Mancava giusto rivelare le date definitive di un appuntamento che tradizionalmente si tiene a giugno: in occasione del debutto – ed incastro – nel WRC 2021, Ypres invece si disputerà il 13-15 agosto, tra Finlandia e Cile.

Una decisione che ha incontrato il favore degli organizzatori Club Superstage, che per bocca di Jan Huyghe hanno apprezzato la scelta di posizionare il loro rally in un periodo durante le vacanze scolastiche. «Inoltre questa data è ideale anche per il Circuito di Spa-Francorchamps, dove due settimane dopo è previsto il Gran Premio di Formula 1». L’Ypres Rally infatti potrebbe avere un programma in sinergia con l’iconica pista, come avrebbe dovuto essere nell’edizione 2020 poi saltata.

WRC 2021, il nuovo calendario

1. Monte Carlo : 21-24 gennaio

2. Arctic Rally Finland: 26 – 28 febbraio

3. Croazia : 22-25 aprile

4. Portogallo : 20-23 maggio

5. Italia : 3-6 giugno

6. Kenya : 24-27 giugno

7. Estonia : 15-18 luglio

8. Finlandia : 29 luglio – 1 agosto

9. Belgio: 13-15 agosto

10. Cile : 9-12 settembre

11. Spagna : 14-17 ottobre

12. Giappone : 11 – 14 novembre

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport