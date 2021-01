FIA F2 | Prema accoglie anche Zhou nella Formula 3 asiatica

Ecco anche il secondo pilota della Formula 2 che correrà nell’Asian Formula 3 Championship: Guanyu Zhou è stato ingaggiato dalla Prema sotto le insegne dell’Abu Dhabi Racing. Annunciato assieme a lui anche David Vidales, che correrà nel Formula Regional European Championship by Alpine.

Zhou scelto da Prema per la Formula 3 assieme a Vidales

Qualche settimana fa era arrivata la voce di due possibili piloti della F.2 pronti a correre nella F.3 asiatica, a caccia di punti validi per la Superlicenza, e fino ad ora era stato confermato il solo Jehan Daruvala con Mumbai Falcons. La squadra indiana avrà due monoposto ma con il sostegno di Prema, impegnatasi anche con Abu Dhabi Racing di Khaled Al Qubaisi e della figlia Amna. Il team italiano ha poi annunciato Dino Beganovic per alcuni appuntamenti, e poi è arrivato il resto della line-up: Zhou e Vidales. Il cinese probabilmente correrà ancora in Formula 2 con UNI-Virtuosi ma ha già fatto parte della compagine vicentina quando correva nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth e nella ex Formula 3 europea, mentre lo spagnolo poi disputerà anche tutta la stagione del Formula Regional European Championship by Alpine.

Marinangeli con Motorscape, Hitech GP prossima all’annuncio

Ci sono delle altre aggiunte per la serie asiatica, pronta a scattare settimana prossima da Abu Dhabi: Nicola Marinangeli si è accasato alla Motorscape, mentre Pierre-Louis Chovet e Alexandre Bardinon con Pinnacle Motorsport. Anche Hitech GP sarà della partita con due vetture ma i piloti sono ancora da annunciare.

