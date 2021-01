WRC | Le strade di Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul si separano improvvisamente

Mentre il Rallye di Monte Carlo 2021 vive una situazione all’insegna di una sottile precarietà (il borsino delle sue quotazioni oggi è un po’ calato, vista la cancellazione del Rallye Monte Carlo Historique, previsto dal 30 gennaio al 3 febbraio, a causa delle nuove regole del coprifuoco anticipato in tutta Francia che stanno per entrare in vigore), arriva un colpo di scena che cambia un equipaggio in gara che ha diviso gli abitacolo per un decennio.

Gilsoul non detterà le note a Neuville a Monte Carlo

Parliamo di Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul, duo di Hyundai Motorsport che si separa dopo aver iniziato a lavorare assieme, ininterrottamente, dal 2011. A Monte Carlo, al posto del navigatore storico del belga, sulla i20 Coupé WRC ci sarà a dettare le note il connazionale Martijn Wydaeghe.

La notizia giunge inaspettata, comunicata dallo stesso Neuville sui suoi canali social in maniera laconica: «[Ci sono] alcuni cambiamenti in vista, dal momento che inizierò la stagione con Martijn Wydaeghe come copilota. Voglio ringraziare Nicolas Gilsoul per i dieci anni che abbiamo passato insieme e per i bei ricordi». Stop, nessun cenno a questo cambio improvviso, che lascia interdetti giacché nella start list approvata ed ufficiale del Monte Carlo 2021, diramata questa settimana, lo stesso Gilsoul figurava al fianco di Neuville.

Some changes ahead as I will start the season with @MWydaeghe in the co-driver’s seat.

I want to thank @nicolasgilsoul for the ten years we spent together and for the great memories.#WRC #HMSGOfficial #TN11 pic.twitter.com/B5U8d4VD3C — Thierry Neuville (@thierryneuville) January 15, 2021

Neuville-Gilsoul, fine della collaborazione?

Da Hyundai Motorsport non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale al momento, così come tutto tace da Gilsoul, che abbiamo anche provato a contattare. Non si sa quindi se si tratta di un cambio temporaneo o, come sembrano suggerire tra le righe le parole dello stesso Neuville, sia definitivo. E soprattutto non si conoscono i motivi di questa decisione, e chi l’abbia presa.

L’ex equipaggio insieme ha conquistato per cinque volte il titolo di vicecampioni WRC, la prima volta nel 2013 a bordo della Ford Fiesta RS WRC per il Qatar WRT, e in seguito con Hyundai. Wydaeghe, classe 1992, negli ultimi anni ha dettato le note al connazionale Guillaume de Mevius, e debutterà con la i20 Coupé WRC per la prima volta in una gara rally vera e propria, se escludiamo la precedente esperienza con la vettura al Monza Rally Show del 2019, al fianco di Craig Breen.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport