WEC | Toyota anticipa tutti: già svelata la nuova GR010 Hybrid Hypercar [FOTO]

Doveva annunciarla in una conferenza stampa venerdì mattina, ma Toyota ha deciso di anticipare sui propri social la nuova GR010 Hybrid Hypercar a mezzanotte. Ecco tutte le foto ufficiali del prototipo che correrà nel FIA World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans.

A sorpresa, ecco la nuova Toyota GR010 Hybrid Hypercar

Nei giorni scorsi, Toyota aveva già pubblicato alcune foto in anteprima della nuova Hypercar, fissando però a venerdì mattina la presentazione ufficiale. Tutto cancellato perché i giapponesi hanno deciso invece di regalare a sorpresa agli appassionati le immagini della vettura, la prima dei nuovi regolamenti Le Mans Hypercar che verranno addottati da quest’anno dal FIA WEC. Sviluppata nel corso degli ultimi 18 mesi nella sede di Toyota Gazoo Racing Europe a Cologna (Germania), la GR010 Hybrid Hypercar è davvero simile alla vecchia TS050 Hybrid LMP1, l’ultima della dinastia della vecchia classe regina, prendendo spunto però dalla GR Super Sport che aveva effettuato una passerella a Le Mans lo scorso anno. Il motore è un V6 biturbo da 3.5 litri che eroga ben 680 CV sulle ruote posteriori, abbinato a un’unità elettrica da 272 CV posta sull’asse anteriore. Per regolamento, la potenza è limitata a 500 Kw (680 CV), il che vuol dire che l’elettronica della macchina riduce la potenza del motore in base alla distribuzione dell’energia raccolta dall’unità elettrica.

Obiettivo: migliorare la tecnologia delle auto sportive

Hisatake Murata, Presidente del Team, ha detto: «Attraverso la nostra partecipazione al WEC, perfezioneremo il nostro propulsore ibrido da corsa nella GR010 Hybrid, miglioreremo le nostre conoscenze nelle tecnologie delle Hypercar e faremo crescere continuamente il nostro personale. Lo facciamo con un obiettivo chiaro: fornire in futuro auto sportive più entusiasmanti ai nostri clienti». Il Direttore Tecnico, Pascal Vasselon, ha aggiunto già nei giorni scorsi che: «Non ci sono parti trasferite tra le due vetture perché la filosofia del regolamento è molto diversa. La differenza principale è l’architettura del sistema ibrido, implementando il tutto con due KERS, uno anteriore e uno posteriore, e un brake-by-wire in entrambi gli assi».

GR010 HYBRID Technical Specifications Bodywork Carbon fibre composite Gearbox Transversal with 7 gears sequential Driveshafts Constant velocity tripod plunge-joint driveshafts Clutch Multidisc Differential Mechanical locking differential Suspension Independent front and rear double wishbone, pushrod-system Springs Torsion bars Anti roll bars Front and rear Steering Hydraulically assisted Brakes Akebono mono-block alloy callipers with carbon ventilated discs Rims RAYS magnesium alloy, 13 x 18 inch Tyres Michelin radial (31/71-18) Length 4900 mm Width 2000 mm Height 1150 mm Weight 1040kg Fuel capacity 90 litres Engine V6 direct injection twin-turbo Valves 4 per cylinder Engine capacity 3.5 Litre Fuel Petrol Engine power 500 kW / 680PS Hybrid power 200 kW / 272PS Battery High-powered TOYOTA lithium-ion battery Front motor/Inverter AISIN AW / DENSO

Copyright foto: Toyota Gazoo Racing Europe