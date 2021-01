Dakar | I vincitori 2021 nei SSV, Quad e Camion. Onore al merito per Kris Meeke

Oggi la Dakar ha chiuso l’epica avventura dell’edizione numero 43, emanando i verdetti dei campioni 2021. Abbiamo visto i trionfatori nelle Moto e nelle Auto, perciò non ci resta che concludere la nostra cavalcata nei deserti sauditi con i risultati finali nelle altre categorie, ovvero SSV, Quad e Camion.

Il campione 2021 nella categoria SSV è Francisco Chaleco Lopez, leader in svariate occasioni e capace di mantenere il primato in classifica dagli assalti dei rivali. Il cileno sul Can-Am XRS infatti ha potuto conservare il primo posto tra i veicoli Side by Side dalla seconda alla quinta tappa e poi dalla nona in poi. Nonostante un ottavo posto nell’ultima frazione, da Yanbu a Gedda, Lopez riesce a blindare il titolo con 17’23” su Austin Jones (Monster Energy Can-Am) e 51’53” su Aron Domzala, anch’egli Monster Energy Can-Am, entrambi degni rivali capaci anche di impensierire Chaleco.

Ma quest’anno ci sono state alcune rivelazioni tra i SSV e in particolare nella categoria dei Veicoli e i Prototipi Leggeri: pensiamo ai ragazzi del Red Bull Off-Road Team, autori di imprese come quelle compiute da Cristina Gutierrez, leader nelle prime fasi di questa Dakar, passando poi il testimone al compagno di team Seth Quintero, che a soli 18 anni ha stupito diventando il più giovane vincitore di una tappa di questo rally raid nella storia. Pur piegati da imprevisti tecnici sul finire della Dakar, i due hanno dimostrato di essere dei giovani da tenere d’occhio per il futuro (sebbene la Gutierrez abbia un po’ più di esperienza in questo tipo di corsa, e si appresta a debuttare nell’Extreme E nel team di Lewis Hamilton, assieme a Sébastien Loeb).

Ma l’altra rivelazione, pur non ottenendo un buon piazzamento nella classifica finale, è sicuramente Kris Meeke. L’ex WRC ha debuttato per la prima volta nella Dakar cogliendo appieno lo spirito di questa avventura. Al di là di qualche vittoria di categoria con il suo Zephyr T3 di PH Sport, tra cui la tappa finale, il britannico ha affrontato a testa alta i non pochi imprevisti a partire dal problema elettrico che mandò a fuoco la ruota di scorta durante la prima tappa, e i vari guasti tecnici al mezzo che lo hanno piantato alcune volte in mezzo al deserto assieme al suo copilota Wouter Rosegaar. Bloccati in mezzo al nulla, con la sola compagnia della popolazione autoctona, trainati dai mezzi di assistenza per arrivare al bivacco in tarda nottata per poi ripartire il giorno dopo: Meeke e il suo copilota hanno affrontato tutto questo senza mai piangersi addosso, anzi sembra quasi che si siano pure divertiti. Perciò grazie Kris Meeke, perché ci hai fatto vivere la vera essenza della Dakar senza arrenderti un solo istante e chiudendo a testa alta (importa la posizione in classifica?), con l’entusiasmo di un ragazzino e la tempra di un fuoriclasse.

This is a txt message chat with my team on Stage 8. It was before the stage on the road section and everything was going wrong. The option was there…

I’ve never been one for trophies or medals.

But i’m proud of this one#nevergiveup#Dakar2021 pic.twitter.com/EMNydsTN0q

— krismeeke.com (@krismeeke) January 15, 2021