FIA F3 | Williams firma ancora con Jenzer per la stagione 2021

Jenzer Motorsport ha scelto ancora Callan Williams per la Formula 3. Il pilota australiano rimarrà anche nel 2021 nella serie dopo il debutto dello scorso anno, dove aveva mostrato buone performance nonostante il debole bottino raccolto con la squadra svizzera.

Williams ancora al via con Jenzer nel 2021

Williams è alla ricerca di punti, podi e vittorie: il 2020 è stato molto amaro e avido di risultati, sebbene nelle qualifiche si sia riuscito a distinguere rispetto ad altri piloti del lotto; solo la sfortuna ha contribuito allo zero nella classifica finale dell’australiano, che è stato riconfermato da Jenzer anche per la stagione di quest’anno. Nei test di fine stagione a Barcellona e a Jerez de la Frontera, Williams aveva ancora una volta impressionato terminando sempre le giornate tra i primi tre della graduatoria. «Non vedo l’ora di disputare un’altra stagione con Jenzer» ha detto il 20enne. «Diverse volte siamo stati vicini a mostrare le nostre potenzialità nel 2020. Abbiamo cominciato la preparazione del nostro 2021 ai recenti testi di Barcellona e Jerez molto bene e non vedo l’ora di cosa possiamo raggiungere assieme. Il primo paio di gare è importante, puoi partire davanti, avere ottime performance e ottenere alcuni punti per la classifica. È importante non solo per la fiducia del pilota ma anche per la squadra».

Williams: “Anno buono, stiamo lavorando duramente”

Continua Williams: «Credo che quest’anno sarà davvero buono, c’è molta fiducia e convinzione dopo i test, ma di certo non ci stiamo compiacendo e stiamo lavorando duramente per migliorare le nostre prestazioni». Andreas Jenzer, Team Principal, ha aggiunto: «Siamo davvero motivati ad avere Calan con noi per la sua seconda stagione in Formula 3, in lotta per il massimo dei punti disponibili nel nuovo format del weekend con 21 gare».

Copyright foto: Jenzer via Twitter