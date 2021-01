DTM e GTWC Europe | Audi presenta il programma ufficiale per la stagione 2021

Sarà un altro anno ricco d’impegni per Audi nel 2021. La Casa degli Anelli ha presentato i programmi per i campionati GT3: confermato il supporto all’Intercontinental GT Challenge, il GT World Challenge Europe e l’ADAC GT Masters, assieme ovviamente anche alla 24 Ore del Nürburgring e, sorprendentemente, al DTM.

Ecco i piani di Audi per il 2021: c’è anche il DTM

«Dopo un’impegnativa stagione 2020 per il motorsport globale, comunichiamo che c’impegniamo per un importante programma internazionale nel 2021» ha dichiarato Chris Reinke, a capo dell’Audi Sport Customer Racing. «L’Intercontinental GT Challenge, la serie GT3 più prestigiosa al mondo, è al centro di tutto questo, proprio come la 24 Ore del Nürburgring». Oltre al campionato intercontinentale – alla quale parteciperà per la quinta volta consecutiva, Audi sarà al via del GT World Challenge Europe (dopo aver vinto la Sprint Cup nel 2020), dell’ADAC GT Masters e della 24 Ore del Nürburgring, ma una bella conferma arriva anche per il DTM: Mike Rockenfeller, campione 2013, e Nico Müller, vicecampione 2020, continueranno ad esserci, anche se non è stata annunciata la squadra. La possibilità potrebbe ricadere nell’Abt Sportsline oppure con il Team Rosberg. Per il resto, ecco gli altri piloti ufficiali: il nostro Mattia Drudi, Rahel Frey, Christopher Haase, Pierre Kaffer, Kelvin van der Linde, Christopher Mies, Patric Niederhauser, Frank Stippler, Dries Vanthoor, Frédéric Vervisch e Markus Winkelhock, più due giovani come Dennis Marschall e Charles Weerts.

Altri obiettivi in programma come Macao e i FIA Motorsport Games

In aggiunta, Audi s’impegnerà per altri due singoli eventi di grande caratura: i FIA Motorsport Games ritorneranno quest’anno a Le Castellet dopo l’anno sabbatico a causa del COVID-19, così come la GT World Cup di Macao.

Copyright foto: Audi