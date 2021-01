DTM | Albon e Lawson al via con due Ferrari marchiate Red Bull?

Due Ferrari con una livrea Red Bull nel DTM? Questa sarebbe l’ipotesi uscita in queste ultime ore per Alex Albon e Liam Lawson, annunciati proprio dai bibitari per la stagione 2021, che potrebbero essere sulla griglia di partenza con due Ferrari 488 GT3 Evo.

Niente Honda per Red Bull, sfuma anche l’ipotesi Aston Martin

È passata solamente una settimana dalla conferma del passaggio dalla Formula 1 al DTM per Albon, sostituito da Sergio Perez e bocciato a pilota di riserva nel Circus. Il tailandese e Lawson – quest’ultimo in procinto di essere promosso da Hitech GP in Formula 2 – si ritrovano ad affrontare per la prima volta un campionato con vetture GT3, con la serie tedesca che abbandonerà la formula della Class One vista fino al 2020. L’opzione più congeniale sarebbe quella di correre con Honda, ma la Casa giapponese non è interessata al DTM e, piuttosto, vuole concentrarsi sul Super GT con le proprie NSX-GT. Inoltre, il mercato dell’Europa Centrale non è nelle priorità di Honda e a confermarlo è il team di Jenson Button, che è passato nelle file di McLaren lo scorso anno e che correrà nel 2021 con una 720S GT3. Nemmeno Aston Martin risulta un’opzione dopo la scissione in Formula 1, così come Mercedes-AMG visti i legami che ha proprio coi britannici.

Due Ferrari per Red Bull? AF Corse mette le mani avanti

Secondo quanto ha rivelato Motorsport.com, Red Bull potrebbe scegliere nientepopodimeno che Ferrari! Batti Pregliasco, Direttore Sportivo di AF Corse, ha risposto al sito web in merito di un programma sponsorizzato da Red Bull nel DTM che: «Mai dire mai, ma sarebbe difficile con noi perché siamo praticamente impegnati in altri programmi». Motopark, Carlin e DAMS hanno negato il loro interesse per il progetto. Ai margini della questione, Nick Cassidy potrebbe alternarsi al volante di Albon, quest’ultimo impegnato comunque col team di Formula 1, e quindi affiancare il programma DTM con quello di Formula E.

