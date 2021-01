Dakar | Tappa 12, gran finale 2021: anteprima e come vederla in tv e streaming

Dopo due settimane, 12 tappe, 7.646 chilometri, 4.767 di gara vera e propria (all’incirca, visto qualche chilometro sfoltito in corso d’opera) tra sterrati, sabbie, dune e una maggiore enfasi sulla navigazione e sulla sicurezza, la Dakar 2021 arriva alla sua epica conclusione.

Dakar 2021: la Yanbu – Gedda

La 43esima edizione, seconda della storia in Arabia Saudita, termina domani 15 gennaio con la Tappa 12 da Yanbu a Gedda, lì dove tutto era iniziato con il prologo di apertura. L’ultimo round vedrà i protagonisti affrontare un percorso da 452 km totali, di cui solo 225 di gara vera e propria – la frazione più breve di quest’anno – che però non sarà una passerella finale, visto che inframmezzato nel tracciato composto al 48% da sterrato e al 40% da sabbia ci sarà spazio anche per un 11% di dune, con le ultime insidie in termini anche di navigazione. Conclusione sulla costa con vista sul Mar Rosso, dove verranno incoronati i vincitori di questa edizione: nelle Moto la sfida è ancora abbastanza aperta, ma non troppo, tra Honda e KTM, nei Quad abbiamo un campione in pectore che risponde al nome di Manuel Andújar, nelle Auto Stéphane Peterhansel ha ipotecato il suo quattordicesimo successo nella Dakar, nei SSV domina ancora Francisco Chaleco Lopez e nei Camion è ormai quasi fatta per Dmity Sotnikov. Ovviamente il tutto al netto di imprevisti e colpi di scena, possibili sino alla fine quando si parla di rally raid come questo.

Dakar 2021, Tappa 12: programmazione tv e web

Moto e Quad partiranno alle ore 07:25 locali, le 05:25 in Italia, mentre Auto, SSV e Camion scatteranno per l’ultima volta quest’anno alle 09:15, ovvero le 07:15 da noi. Chiudiamo infine per il 2021 lo spazio sulla programmazione tv e web della Dakar: l’ultima finestra di giornata su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, visibile in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e Now Tv) si aprirà alle 23:35, mentre sul sito di Red Bull TV appuntamento come sempre, come per tutti gli altri highlights di questa Dakar, alle 19:00 con lo spazio condotto da Mike Chen, con gli ultimi risultati, il dietro le quinte e le interviste. Sempre su Red Bull TV ricordiamo anche l’appuntamento di sabato 16 gennaio con il Dakar Daily Post Show, anch’esso alle 19 in punto, che chiuderà definitivamente la programmazione dedicata di quest’anno.