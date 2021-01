24H Series | 24 Ore di Dubai, Qualifiche: Sven Mueller in pole con Porsche

Prima fila tutta Porsche nelle qualifiche della 24 Ore di Dubai andate in scena oggi. Sven Müller conquista la pole position con la 911 GT3 R #92 di Herberth Motorsport, segnando il miglior tempo di 1’56”553 e precedendo la #7 di Dinamic Motorsport con Matteo Cairoli.

Doppietta Porsche, Mueller davanti a Cairoli

L’ex pilota Porsche Müller, che condividerà domani l’auto con Klaus Bachler, Vincent Kolb, Jürgen Häring e Wolfgang Triller, è stato velocissimo nella sessione da 30 minuti di oggi pomeriggio al Dubai Autodrome. Cairoli, che forma l’equipaggio di Dinamic con Roberto Pampanini, Mauro Calamia e Stefano Monaco, si è accontentato del 2° posto, con un distacco di 0”140. Le due Porsche in prima fila sono le uniche che hanno abbattuto il muro dell’1’57”: infatti, la Lamborghini Huracán GT3 Evo di Mirko Bortolotti, ritornato nei ranghi ufficiali del Toro e qui con GRT Grasser Racing Team, si è beccato oltre mezzo secondo di ritardo, inserendosi comunque in una top-5 che vede le due Porsche di GPX Racing (con Mathieu Jaminet al volante) e di Herberth Motorsport (quella di Robert Renauer). A scalare, Mercedes-AMG è il terzo costruttore più veloce: 6° posto con Nico Bastian sull’esemplare del Team HRT e 7° con Maro Engel sempre con HRT Bilstein.

Audi dietro agli altri, BMW regina nelle GT4

Audi leggermente in difficoltà rispetto ai rivali: Christopher Mies è 8° con Attempto Racing, mentre Dries Vanthoor è 10° con Team WRT; nel mezzo troviamo la McLaren di Inception Racing by Optimum con Joe Osborne. La migliore delle vetture non marchiate GT3 è la Porsche 991-II Cup di DUWO Racing, 18esima nella generale, mentre la BMW M4 GT4 di ST Racing è risultata la più rapida della classe GT4.

24H Series 2021 – Hankook 24H Dubai: qualifiche

