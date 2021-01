WEC | Toyota svela le prime immagini della GR 010 Le Mans Hypercar

Toyota ha fatto circolare le prime immagini della GR 010 Le Mans Hypercar, il nuovo prototipo che correrà la prossima stagione del FIA World Endurance Championship. In attesa di vederla nelle sue vesti ufficiali questo venerdì, ecco come apparirà in pista la giapponese.

Ecco le foto in anteprima della nuova Hypercar di Toyota

Negli scorsi mesi erano stati pubblicati alcuni scatti dei dettagli dell’Hypercar di Toyota ed era pure apparsa una foto spia con una livrea – a detta di molti – ufficiale. Stamattina, la Casa nipponica ha voluto condividere le forme complete di quella che verrà chiamata Toyota GR 010 Le Mans Hypercar, che diventerà dunque la prima auto creata con i nuovi regolamenti LMH per il FIA WEC e la 24 Ore di Le Mans. Le immagini provengono dal primo test della vettura a Le Castellet in ottobre, dove in pista erano scesi gli ufficiali Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Mike Conway e José María López. Si può notare che, in linea generale, poco è cambiato rispetto alla versione stradale della Toyota GR Super Sport, ma in compenso ci sono molti dettagli e spunti ovviamente dalla Toyota TS050 Hybrid LMP1, come lo spoiler posteriore o la presa d’aria posta sopra il tetto.

Presentazione in programma questo venerdì mattina

Pascal Vasselon, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing, aveva sottolineato che: «Non ci sono parti trasferite tra le due vetture perché la filosofia del regolamento è molto diversa. La differenza principale è l’architettura del sistema ibrido, implementando il tutto con due KERS, uno anteriore e uno posteriore, e un brake-by-wire in entrambi gli assi». La presentazione ufficiale online è fissata per questo venerdì mattina, mentre è già disponibile un primo ascolto dell’unità ibrida.

Copyright foto: Toyota Gazoo Racing