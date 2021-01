DTM | Supporto ufficiale da parte di Mercedes-AMG ai team interessati nel 2021

Con il passaggio ai regolamenti GT3, la Mercedes-AMG ha comunicato che darà supporto ufficiale a quei team che parteciperanno alla stagione 2021 del DTM con le sue vetture. Confermato il sostegno anche per tutti gli altri campionati GT, a partire dal GT World Challenge Europe.

Mercedes-AMG conferma il supporto ufficiale per il DTM

In un comunicato rilasciato ieri, il costruttore tedesco ha sottolineato che «le gare del rinnovato DTM sarà una sfida emozionate per i team clienti. Mercedes-AMG fornirà il miglior supporto possibile ai team e ai piloti della prossima stagione al fine di continuare sugli storici successi dei dieci titoli costruttori vinti tra il 2000 e il 2008». Dopo l’interessamento avviato alla fine dello scorso anno, la Casa della Stella conferma quindi il possibile ritorno nella serie teutonica, che al momento vede iscritta GruppeM Racing con una Mercedes-AMG GT3 Evo. La squadra di Hong Kong è stata anche la prima a confermare la propria partecipazione al nuovo DTM, che però vede attualmente pochi iscritti: Abt Sportsline gestirà due Audi, 2 Seas Motorsport allestirà due McLaren, Jenson Team Rocket RJN avrà a disposizione una sola McLaren, il Team Rosberg non ha ancora annunciato il marchio scelto (si parla di Audi) e Red Bull ha già ufficializzato la partecipazione di Alexander Albon e Liam Lawson.

Continuano i programmi negli altri campionati GT

Guardando al di fuori del DTM, Mercedes-AMG continuerà il proprio impegno nelle altre competizioni GT: a cominciare dal GT World Challenge, proseguendo poi con l’imminente 24 Ore di Daytona di fine gennaio e la 24 Ore di Dubai in programma questo weekend.

