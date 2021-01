IMSA | Marciello debutta alla 24 Ore di Daytona con la Mercedes di SunEnergy1

Ci sarà anche Raffaele Marciello alla prossima 24 Ore di Daytona. Il pilota italiano correrà infatti il primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 con la Mercedes-AMG GT3 Evo #75 di SunEnergy1 Racing, al fianco di Kenny Habul, Luca Stolz e Mikaël Grenier.

Marciello verso Daytona con la Mercedes di SunEnergy1

Prima trasferta in America per Marciello, pronto ad affrontare la nuova sfida di Daytona. Il pilota ufficiale della Mercedes-AMG nel GT World Challenge Europe sarà al via della classe GTD con un esemplare della vettura tedesca, affiancato dall’altro ufficiale Stolz, da Grenier (pilota della Lamborghini di Emil Frey nel GTWC Europe) e dal proprietario Habul. Per la SunEnergy1 Racing si tratta della prima presenza dopo tre anni e il terzo team che allestirà una Mercedes-AMG GT3 Evo dopo le già iscritte HTP Winward Motorsport e Alegra Motorsports. Per Marciello si tratta di una grossa opportunità: dopo aver vinto il titolo Sprint Cup nell’ex Blancpain GT Series due anni fa, il 2° posto alla 12 Ore di Bathurst dello stesso anno (tra l’altro proprio con SunEnergy1, in partnership con Scott Taylor Motorsport) e il 3° del 2019 (con GruppeM), potrebbe arrivare un altro prestigioso successo in ambito internazionale.

I compagni di squadra di Marciello in Florida

Habul non sembra aver intenzione di correre a tempo pieno nel campionato endurance nordamericano, anche perché si è fatto accerchiare da piloti molto esperti: infatti, tutti e tre sono attivi nel GTWC Europe. Stolz ha già corso ben tre volte a Daytona, mentre Grenier si era presentato in Florida proprio nell’ultima apparizione di SunEnergy1 in equipaggio con Habul, Thomas Jaeger e Maro Engel.

